Malatya'daki çöken binada son durum ne? Malatya'da göçük faciası yaşanmıştı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binada incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Diğer 13 kişi de hastanelere kaldırıldı. Bu 13 kişinin 8'i tahliye olmuş durumda, 5'i tedavi altında. Bizdeki bilgilere göre, herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Herhangi birinin bulunabilme ihtimaline karşı arkadaşlarımız binanın enkazında arama yaptılar. Giriş katındaki bir işyerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış durumda. İşin sevindirici tarafı can kaybının olmaması. 7 ilimizden 263 personelimiz sadece AFAD'dan geldi, bunun dışında UMKE ekipleri var" ifadelerini kullandı.