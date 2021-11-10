Malatya'daki çöken binada son durum ne? Malatya'da göçük faciası yaşanmıştı
Malatya'daki çöken binadan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Ekiplerin enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları son gelen bilgilere göre sona ererken, binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saatlerdir titizlikle yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Malatya Valiliği, göçükte enkaz altında yakınlarının olduğunu düşünen kişilerin ihbarda bulunmasını istedi. Peki, Malatya'daki çöken binada ne oldu? İşte, Malatya'daki göçükte son durum bilgileri.
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Türkiye'nin gözü kulağı Malatya'daki 2 katlı çöken binadan gelecek iyi haberlere çevrildi. Malatya'da Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan altında iş yerleri, üstünde ise kahvehane bulunan 2 katlı bina, saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Büyük gürültüyle meydana gelen çökme sonrası seferber olan ekipler, enkazdan 13 kişiyi yaralı olarak kurtardıklarını bildirdi. Diğer yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Şu andaki bilgilerimize göre binada bize ulaşan, bizim bildiğimiz herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok" açıklamasında bulundu.
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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SONA ERDİ
İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten uzak eylesin..."
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MALATYA'DAKİ ÇÖKEN BİNADA NELER OLMUŞTU?
Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu arada, Malatya Valiliği yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın taburcu edildiği bildirilen açıklamada, Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.
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Vali Aydın Baruş, ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü enkazda zaman zaman sesler duyulduğunu belirterek, "Enkazda kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Binada 20 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak net sayı veremiyoruz, umudumuz enkaz altında kalan vatandaşlarımızı sağlıklı şekilde kurtarmak" dedi.
Öte yandan, bazı vatandaşlar 40 yıllık olduğu belirtilen binadaki iş yerleri ile üst katındaki kahvehanede bulunan kolonların iş yerlerinin genişletilmesi amacıyla kesildiğini öne sürdü. Malatya Valisi Aydın Baruş, iddialar ile ilgili olarak konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Daha önceki depremlerde bu binamızda hasar oluşması söz konusu değil. Deprem nedeniyle risk taşıdığına ilişkin bilgi yok. Ancak bina içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığını bilmiyoruz, bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.
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7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7’sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen Çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi.
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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibarıyla izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binada incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Diğer 13 kişi de hastanelere kaldırıldı. Bu 13 kişinin 8'i tahliye olmuş durumda, 5'i tedavi altında. Bizdeki bilgilere göre, herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Herhangi birinin bulunabilme ihtimaline karşı arkadaşlarımız binanın enkazında arama yaptılar. Giriş katındaki bir işyerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış durumda. İşin sevindirici tarafı can kaybının olmaması. 7 ilimizden 263 personelimiz sadece AFAD'dan geldi, bunun dışında UMKE ekipleri var" ifadelerini kullandı.
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Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7’sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen Çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, görüşmede enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.