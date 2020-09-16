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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 00:21 | 

Malatya'da son dakika deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? 15 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli'nin deprem verileri ile güncelleniyor. 15 Eylül depremler listesine Malatya'da meydana gelen deprem eklendi. Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde de Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Son dakika depremler çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Eylül Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi..

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Son depremler 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesiz

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2020.09.15 18:22:22 38.9887 29.8888 5.2 -.- 3.6 3.5 OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)

12:51:27 40.3858 28.0878 27.9 -.- 1.6 -.- YENICE-BANDIRMA (BALIKESIR)
12:40:28 39.8870 28.8360 0.0 -.- 1.4 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
12:35:57 34.0967 25.1437 11.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
12:13:14 37.2337 27.9312 0.0 -.- 1.9 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)
12:11:37 37.3003 27.8590 24.1 -.- 1.6 -.- TUZABAT-MILAS (MUGLA)
12:09:21 37.1300 27.7882 0.0 -.- 1.4 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
12:00:52 37.2862 28.2795 5.1 -.- 2.0 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA)
11:53:38 37.2140 37.2407 0.0 -.- 1.7 -.- YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
11:50:54 37.2433 28.1868 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA)
11:41:38 36.2473 33.6760 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
11:21:27 37.7630 27.1030 7.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
11:16:53 37.7685 27.2087 12.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
10:38:32 36.8023 29.2357 0.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
09:27:22 38.2605 38.8222 15.5 -.- 1.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
06:47:49 36.9182 27.4458 3.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:34:29 40.1772 25.1592 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
04:43:48 39.8537 40.4468 5.0 -.- 2.0 -.- DOLUCA-TERCAN (ERZINCAN)
03:51:17 40.7030 30.6020 6.0 -.- 2.2 -.- AKYAZI (SAKARYA)
02:36:17 34.1308 25.7267 13.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da dün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek şehrinde yerel saatle 13.56’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Fars eyaletine bağlı şehirlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Türkiye'de deprem, su baskını ve heyelan gibi üç tip afet yaşandığına dikkat çekerek, yapılara afet kimlik belgesi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de son günlerde deprem, su baskını ve heyelanların sıkça meydana gelmesi üzerine BEÜ Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yapılara afet durumuna göre afet kimlik belgesi verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bilimin deprem, su baskını veya heyelanlarda hangi yapıların etkilenebileceğini söyleyebildiğini ifade eden Kutoğlu, şunları söyledi:

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"Ülkemizde üç tip afeti çok sık yaşıyoruz. Birisi deprem, bir diğeri su baskınları, üçüncüsü de heyelanlar. Sık sık bu doğal afetler nedeniyle kayıplar ve can kayıpları yaşıyoruz. Artık birtakım tedbirleri alırken sadece ekonomik göstergeleri değil, afetlere de dikkat ederek düzenlemeler yapmamız lazım. Örneğin evlerimizde daha az enerji tüketmek için enerji kimlik belgesi konusu gündemde. Yapılarımızla ilgili bilimimiz bunları bize söyleyebildiğine göre depremde hangi binaların yıkılabildiğini söyleyebiliyorsa, nerelerde heyelanlar olabileceğini, hangi yapıların zarar görebileceğini söylüyorsa artık bizim diğer hususlarda olduğu gibi binalarımıza afet kimlik belgesi vermemiz gerekiyor. İnsanlar bu binaları alırken, satarken nerelerin hangi doğal afet nedeniyle zarar görebileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanların bunu bilmeye hakkı var."

Kutoğlu, çok yüksek riskli yapılara ilişkin de, "Yüksek riskli yapıların su baskını, heyelan ve deprem gibi zarar görebilecek binaların sigorta primlerinin buna göre ayarlanması lazım. Çok yüksek risk taşıyan yapılar varsa bunların afet sigortasından bedeller ödenmek karşılığında kamulaştırılması ve bu alanların başka türlü değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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