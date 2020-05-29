Malatya ve Van’da cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte cuma namazı kılınacak camiler
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verilmişti. 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabilecek. Malatya’da ve Van’da yaşayan vatandaşlar hangi camilerde cuma namazının kılınacağını öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki il için de liste yayınlandı. İşte Malatya ve Van'da cuma namazı kılınacak camiler
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Cuma namazı kılınacak camiler araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bu genelgeye göre bugün cuma namazı cami avlularında ve açık alanlarda kılınabilecek. Malatya ve Van’da cuma namazı kılınacak camiler hangileri sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan liste ile yanıt buldu.
MALATYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ? Malatya'da cuma namazı kılınacak camiler ilçe ilçe liste şeklinde açıklandı. Tüm listeye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.