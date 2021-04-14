Malatya iftar vakti 2021: Malatya’da iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saati
Malatya iftar vakti 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerine göre yeme ve içmelerine ara veriyor, orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Peki, Malatya iftar vakti kaçta, akşam ezanı ne zaman? İşte iftar ve sahur saatleri
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Malatya akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ramazan ayında her yıl farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar bu tarihte imsak ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Malatya'da iftar saati 19:09 olacak.
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Malatya'da iftar saati 19:09 olacak. İmsak vakti ise 04:17 olarak açıklandı.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.