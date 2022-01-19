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Malatya, Adıyaman, Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 3 valilikten gelen son dakika 20 Ocak Malatya, Adıyaman, Elazığ kar tatili bilgileri..

#Adıyaman Okullar Tatil Mi#Malatya Okullar Tatil Mi#Elazığ Okullar Tatil Mi

Malatya, Adıyaman, Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusu, 20 Ocak Perşembe gününe okulların tatil olma ihtimalini sorgulayan öğrenciler tarafından gündemde tutuluyor. Önceki gün şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi açısından okullar Malatya, Adıyaman, Elazığ'da tatil edilmişti. Peki, Malatya, Adıyaman, Elazığ'da yarın okullar tatil mi olacak? İşte, valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları

1/4Malatya, Adıyaman, Elazığda yarın okullar tatil mi 3 valilikten gelen son dakika 20 Ocak Malatya, Adıyaman, Elazığ kar tatili bilgileri..

Malatya, Adıyaman, Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusu, bugün valilik kararıyla 1 günlüğüne tatil olan okullar dolayısıyla merak edildi. Türkiye genelinde 55 ilde ilan edilen okulların tatil olma duyurusu, yarın için de merak edilmeye başlandı. Peki, yarın Malatya, Adıyaman, Elazığ'da okullar tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

2/4MALATYADA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya İli genelinde devam kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir.

Sevgili öğrenciler, bizim için çok kıymetlisiniz. Sağlığınıza dikkat edin…

3/4ADIYAMANDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman’da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

4/4ELAZIĞDA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

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