İlk iftar saat kaçta? Malatya, Adıyaman, Elazığ'da ilk iftar saatleri

- Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti. Peki, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da ilk sahur saat kaçta? İşte Malatya, Elazığ ve Adıyaman sahur ve iftar saatleri…