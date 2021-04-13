İlk iftar saat kaçta? Malatya, Adıyaman, Elazığ'da ilk iftar saatleri
Türkiye ilk iftar için hazırlıklara başladı. Ramazan ayını Malatya, Adıyaman, Elazığ'da geçirecek olan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden 2021 imsakiye (sahur -iftar) vakitleri paylaşıldı. Peki, İlk iftar saat kaçta? Malatya, Adıyaman, Elazığ'da ilk iftar saatleri...
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Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti. Peki, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da ilk sahur saat kaçta? İşte Malatya, Elazığ ve Adıyaman sahur ve iftar saatleri…
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MALATYA 2021 İMSAKİYESİ
2021 imsakiyesine göre Malatya'da ilk sahur 04.21'de, ilk iftar 19:08'de yapılacak.
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ELAZIĞ 2021 İMSAKİYESİ
2021 imsakiyesine göre Elazığ'da ilk sahur 04.16'da, ilk iftar 19:04'de yapılacak.
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2021 imsakiyesine göre Adıyaman'da ilk sahur 04.22'de, ilk iftar 19:07de yapılacak.
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanırken, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de gerçekleşecek. <> Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de saat 05.05'te, son iftar ise Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.