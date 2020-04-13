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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 16:18,

Makyajsız ve çorapsız

Kate Middleton, objektiflere alışılmışın dışında bir görüntü verdi.

BACKGRID UK

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Son 10 yılın moda ikonlarından biri olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, çıktığı alışverişte alışılmışın dışında bir görüntü sergiledi. 

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 Britanya'nın gelecekteki kralı Prens William ile evli olan 38 yaşındaki Kate Middleton, Londra'nın koronavirüs nedeniyle karantina sürecine girmesinden kısa bir süre önce çıktığı alışverişte objektiflere takıldı.

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Üç çocuk annesi Düşes, makyajsız ve sade haliyle görüntülendi. Kot pantolonun üzerine mavi bir kazak ve onun da üzerine açık mavi bir palto giyen Middleton, bir mağazadan çocukları için kitap seçti.

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Kitaplarını aldıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru ilerleyen Middleton tam o sırada görüntülendi. Bir görevli kendisini aracının yanında beklese de yakın koruması olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Otomobilin kapısını da kendisi açan Middleton, aracına binerek uzaklaştı. Uzun etekli elbiseler giydiğinde bile çorabını eksik etmeyen Düşes'in bu kez çorapsız geziyor olması da dikkatlerden kaçmadı. 

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Kate Middleton o alışverişi yaptıktan kısa bir süre sonra tüm İngiliz halkı gibi sosyal izolasyona girdi.

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