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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 16:57, /

Makyaj malzemesi değil el dezenfektanı üretecek

Kyile Jenner'dan ülkesindeki coronavirüs mücadelesine bir destek daha...

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1HASTANELERE DESTEK İÇİN

HASTANELERE DESTEK İÇİN

 Bir süre önce coronavirüsle mücadele eden iki hastaneye 1 milyon dolar bağışlayan Kylie Jenner, bu konudaki desteğini sürdürüyor.

BACKGRID USA., SPLASH

2MAKYAJ MALZEMESİ YERİNE EL DEZENFEKTANI

MAKYAJ MALZEMESİ YERİNE EL DEZENFEKTANI

22 yaşındaki Jenner'ın sahibi olduğu Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı şirketler makyaj malzemesi yerine hastaneler için el dezenfektanı üretecek. Bu konudaki en büyük destekçisi de annesi Kris Jenner. 

3SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ

Bu el dezenfektanları Güney California bölgesindeki hastanelere dağıtılacak. Her bir dezenfektan şişesinde de canları pahasına coronavirüsle savaşan sağlık çalışanları için mesajlar yer alacak. 

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