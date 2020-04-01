Makyaj malzemesi değil el dezenfektanı üretecek

MAKYAJ MALZEMESİ YERİNE EL DEZENFEKTANI 22 yaşındaki Jenner'ın sahibi olduğu Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı şirketler makyaj malzemesi yerine hastaneler için el dezenfektanı üretecek. Bu konudaki en büyük destekçisi de annesi Kris Jenner.