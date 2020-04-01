Makyaj malzemesi değil el dezenfektanı üretecek

Kyile Jenner'dan ülkesindeki coronavirüs mücadelesine bir destek daha...
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1
HASTANELERE DESTEK İÇİN
Bir süre önce coronavirüsle mücadele eden iki hastaneye 1 milyon dolar bağışlayan Kylie Jenner, bu konudaki desteğini sürdürüyor.
BACKGRID USA., SPLASH
2
MAKYAJ MALZEMESİ YERİNE EL DEZENFEKTANI
22 yaşındaki Jenner'ın sahibi olduğu Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı şirketler makyaj malzemesi yerine hastaneler için el dezenfektanı üretecek. Bu konudaki en büyük destekçisi de annesi Kris Jenner.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ
Bu el dezenfektanları Güney California bölgesindeki hastanelere dağıtılacak. Her bir dezenfektan şişesinde de canları pahasına coronavirüsle savaşan sağlık çalışanları için mesajlar yer alacak.