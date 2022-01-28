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Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un hayatı hakkında bilgiler

#Makarios#Kıbrıs Zafer Doğru#Kıbrıs

Makarios'un hayatı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ile gündeme geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesi amacıyla başlatılan Enosis hareketinin önderleri arasında yer alan Makarios, 1948'de Kition (Larnaka) piskoposu, 18 Ekim 1950'de başpiskopos oldu. Tarihi bilgilerde ise Makarios'un öldükten sonra kalbinin incelenmek için gömülmediği yer alıyor. Peki, Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un hayatı merak edilen hakkında bilgiler.

1/4Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makariosun hayatı hakkında bilgiler

Makarios'un tarihi hayatı ve biyografisi ekran başındakiler tarafından dikkat çekiyor. Yoksul bir çobanın oğlu olarak dünyaya gelen Makarios'un kalbi, 29 yıl sonra geçtiğimiz sene gömülmüştü. Tarihi dizide de konusu geçen Makarios, 1977 yılında öldükten sonra otopsi 29 yıldır mumyalı bir halde cam kutu içinde saklanmıştı. Kıbrıs Rumlarının ruhani ve siyasi liderliğini yapmış Başpiskopos Makarios, 1977’de kalp krizi geçirerek öldü.

2/4MAKARİOS KİMDİR

MAKARİOS KİMDİR?

1913 yılında Kıbrıslı bir Rum çobanın oğlu olarak dünyaya gelen, önce Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposluğuna ve ardından Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına kadar yükselen Makarios, yaşamı boyunca Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için çalıştı.

3/4Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makariosun hayatı hakkında bilgiler

Türk-Rum ortaklığında 1960'ta kurulan ve 1963'te yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos Makarios 1977'de ölmüştü. Kalp rahatsızlığından ölen Makarios'un kalbi incelenmek için gömülmemişti. Makarios’un otopsi için çıkarılan kalbi ise 2017 yılına kadar mumyalanarak başpiskoposlukta saklanmış ama bu yılda mumyalamanın bozulduğu görülerek mezarına nakledilmiş.

4/4Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makariosun hayatı hakkında bilgiler

Makarios 3 Ağustos 1977’de öldü. Adına yapılan anıt mezarın girişinde 20 metreye yaklaşan bir heykeli bulunuyor. Bu heykel Güney Lefkoşa’da Rum başpiskoposluğu önündeyken 2008 yılında buraya taşınmış. Ziyarete açık bulunan mezarına Hristiyan azizlerinin mozaikten betimlemeleri olan iki görkemli yolla ulaşabiliyorsunuz. Trodos Dağları’nın yaklaşık 1600 metre yüksekliğinde bir tepede yer alan anıt mezar, İncil’den öykülerin anlatıldığı fresk ve mozaiklerle süslenmiş.

1977’de kalp krizi geçirerek ölen Makarios’un kalbini geçen yıla kadar cam kutu içinde saklıyordu.

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#Makarios#Kıbrıs Zafer Doğru#Kıbrıs