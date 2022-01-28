Makarios kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'un hayatı hakkında bilgiler

Türk-Rum ortaklığında 1960'ta kurulan ve 1963'te yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Başpiskopos Makarios 1977'de ölmüştü. Kalp rahatsızlığından ölen Makarios'un kalbi incelenmek için gömülmemişti. Makarios’un otopsi için çıkarılan kalbi ise 2017 yılına kadar mumyalanarak başpiskoposlukta saklanmış ama bu yılda mumyalamanın bozulduğu görülerek mezarına nakledilmiş.