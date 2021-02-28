Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e: Beni çok kırdın
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
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'BEN ÇOK KIRILDIM'
Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz programına katılan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses ile küslüğünün devam ettiğini söyledi. -Tatlıses'in tekrar ekrana çıkmasını iyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim, ben şu an da görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi!
2
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KÜS OLSAK DA SEVERİZ
-İbo Show'u fazla seyretmiyorum çünkü maçlar başlıyor. Evde de seyrediyorlar. Küs olsak da severiz. Ama biz şu anda görüşmüyoruz! -Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!"
3
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TEKTAŞI İKİYE KATLADI
Sinan Akçıl, aradığı mutluluğu 2018’de oyuncu Burcu Kıratlı’da bulmuştu. Aynı yılın aralık ayında da Amsterdam’da nikah masasına oturmuşlardı. Çift evlendikten 9 ay sonra boşanmış, 20 gün sonra da tekrar barışıp kaldıkları yerden devam kararı almıştı. Yapboz tahtasına dönen ilişki geçen ekimde yine bitmişti. Ayrı kalmaya dayanamayan çift barışıp ikinci kez nikah masasına oturdu. İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı. Ama Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel’de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi. Kesenin ağzını açan Akçıl, eşine 220 bin TL’lik yeni bir pırlantayüzük aldı. Burcu Kıratlı’nın paylaştığı düğün fotoğraflarında yüzüğü görenler “Sinan paraya kıymış” yorumunu yaptı.
4
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TEKLİF GÖTÜRDÜ
Kariyerine İngiltere’de devam eden Serel Yereli, 2011 yılında vefat eden babası için yazdığı “Daddy’s Gone” şarkısına iddialı bir klip çekmeye hazırlanıyor.Klipte Serel Yereli’nin babası, eski milli hentbolcu Serdar Yereli’yi canlandırması için dünya çapında izlenme rekorları kıran “La Casa de Papel” dizisinin Prefesör’ü Alvaro Morte’a teklif götürüldü. Serel Yereli ve ekibi şimdilerde ünlü aktörden gelecek yanıtı bekliyor.
5
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ÇOK ŞÜKÜR İYİ
Geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin setine geri döndü. Ali Sürmeli’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’da “Aktör deyince Ali’m derim” notuyla paylaşan Oktay Kaynarca, arkadaşının dönüşüyle yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Ali şükür ki çok iyi. Eskisinden hiçbir farkı yok. Aramıza bütün neşesiyle, enerjisiyle sağ salim geri döndü. 30 yılı aşkın dostluğumuz var. Onunla oynamak benim için gurur verici. Çok severim kendisini. Aktör emekli olmaz. Ali de bunun en güzel örneklerinden biri. Benim bir tabirim var ‘ciğerli aktör’ diye. Ciğerli aktör olmak zordur. Ali onların başında gelir.” İsmail BAYRAK
6
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EN ANLAMLI HEDİYE
Demet Özdemir, doğum gününde annesinden çok özel bir hediye aldı.Ayşen Yener, 26 Şubat 1992’de doğan kızının yeni yaşını Hürriyet Gazetesi’nin o günkü nüshasıyla kutladı. Demet Özdemir, gazetenin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak annesine teşekkür etti: “O kadar ağladım ki. Sana çok teşekkür ederim annem. İyi ki varsın, iyi ki senin kızınım. Aldığım en anlamlı hediyelerden biri.”