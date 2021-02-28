Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e: Beni çok kırdın

ÇOK ŞÜKÜR İYİ Geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin setine geri döndü. Ali Sürmeli’yle çektirdiği fotoğrafı Instagram’da “Aktör deyince Ali’m derim” notuyla paylaşan Oktay Kaynarca, arkadaşının dönüşüyle yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Ali şükür ki çok iyi. Eskisinden hiçbir farkı yok. Aramıza bütün neşesiyle, enerjisiyle sağ salim geri döndü. 30 yılı aşkın dostluğumuz var. Onunla oynamak benim için gurur verici. Çok severim kendisini. Aktör emekli olmaz. Ali de bunun en güzel örneklerinden biri. Benim bir tabirim var ‘ciğerli aktör’ diye. Ciğerli aktör olmak zordur. Ali onların başında gelir.” İsmail BAYRAK