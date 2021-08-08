Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli, kaç yaşında?

Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir dönem Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Özer, farklı üniversitelerde öğretim üyeliği görevinde de bulundu. Peki, Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? İşte, Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.