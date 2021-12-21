Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte yayın tarihi
Yeni Fox dizisi Mahkum’un ilk iki bölümü aynı hafta içerisinde izleyicilerle buluşmuştu. İlk bölümü salı günü yayınlanan dizinini 2’nci bölümü ise Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor?
Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana geldi. Mahkum dizisi her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
MAHKUM DİZİSİ KONUSU
Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.
MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.