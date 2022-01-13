Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 5. bölüm bu akşam var mı? Fox TV yayın akışı
Mahkum dizisi yeni bölümleri ile her hafta Perşembe günleri izleyici karşısına çıkıyor. Fox TV’de yayınlanan Mahkum’un oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya gibi isimler yer alıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte Fox TV yayın akışı
Mahkum yeni bölümün bugün olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Mahkum dizisinin 5. Bölümünde Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat’ın mücadelesi yeniden başlıyor. Cemre ve Sasha kilidi çözecek olan Ali’yi aramaya başlıyorlar. İşte Mahkum 5. Bölüm tarihi ve yeni bölümde yaşanacaklar
MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mahkum dizisi bu akşam 5. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi saat 20:00’de ekrana gelecek.
5. bölümde Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat’ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre’ye düşer.
5. bölümde Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat’ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre’ye düşer.
Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda’nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali’nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali’ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali’yi köşe bucak aramaya koyulurlar…