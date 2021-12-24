Mahkum hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu
Mahkum dizisi yeni bölümleri ile her hafta Perşembe akşamları ekrana geliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki, Mahkum hangi diziden uyarlama? İşte Mahkum oyuncuları ve konusu
Mahkum dizisi oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu gibi isimler yer alıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Mahkum, Innocent Defendant dizisinden uyarlama.
MAHKUM DİZİSİ KONUSU
Innocent Defendant dizisinden uyarlanan Mahkum'da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı ve kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.
Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut – Onur Tuna
Barış Yesari - İsmail Hacıoğlu
Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut – Onur Tuna
Barış Yesari - İsmail Hacıoğlu