Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seray Kaya'nın oynadığı diziler

Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.