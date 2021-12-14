Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seray Kaya'nın oynadığı diziler
FOX TV ekranlarının yeni dizisi Mahkum konusu ve oyuncuları ile merak uyandırıyor. 14 Aralık'ta ilk bölümü yayınlanacak olan Mahkum dizisinin başarılı karakterlerinden avukat Cemre rolüyle Seray Kaya da dizinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Peki, Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Seray Kaya'nın oynadığı diziler...
Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" karakterini canlandırmıştır. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakalamıştır. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırmıştır.