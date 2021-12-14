Mahkum dizisi Savcı Fırat Bulut kim, Onur Tuna kimdir? İşte Onur Tuna'nın oynadığı diziler
Salı akşamları ekranlarda yayınlanan yeni dizi Mahkum oyuncuları ve konusu ile yoğun ilgi görüyor. Dizinin en dikkat çeken karakteri ve oyuncularından olan Savcı Fırat Bulut ve bu karakteri canlandıran oyuncu onur Tuna merak ediliyor. Peki, Mahkum dizisinin Savcı Fırat Bulut kim, Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Onur Tuna'nın hayatı hakkında bilgiler...
Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Mahkum dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturuyor. Senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı Mahkum dizisinde Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut’a Onur Tuna, Barış Yesari’ye İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. İşte dizinin en çok ilgi gören karakterlerinden Savcı Fırat Bulut ve bu rolü canlandıran başarılı oyuncu Onur Tuna hakkında merak edilenler...
SAVCI FIRAT BULUT KİM?
Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
ONUR TUNA KİMDİR?
Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. Liseyi Bursa'da okudu. Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı. İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.
14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.
14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.