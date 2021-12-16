Mahkum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mahkum oyuncuları ve konusu
Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Mahkum dizisinin ilk bölümü salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin ikinci bölümü ise bu akşam yayınlanacak. Yapım, Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek. Peki, Mahkum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte diziye dair merak edilenler
Mahkum dizisi oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Mahkum dizisinde, İsmail Hacıoğlu iki karaktere birden hayat veriyor. Ayla filmi ile hafızalara kazınan Hacıoğlu Savaş Yesari ve Barış Yesari’yi canlandırıyor. Mahkum dizisi oyuncuları arasında Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimler bulunuyor.
MAHKUM DİZİSİ KONUSU
Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?
Mahkum dizisi oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler bulunuyor.
Onur Tuna- Fırat Bulut
Onur Tuna- Fırat Bulut