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Televizyon
Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 13:08 | 

Mahkum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mahkum dizisi oyuncuları

Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Mahkum salı akşamı başlıyor. Dizinin ilk bölümü 14 Aralık’ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor. Peki, Mahkum dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Mahkum dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

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Mahkum oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Mahkum dizisi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı Mahkum dizisinde Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut’a Onur Tuna, Barış Yesari’ye İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimler bulunuyor.
2MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı ve kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut – Onur Tuna

Barış Yesari - İsmail Hacıoğlu
3MAHKUM DİZİSİ KONUSU

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
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“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.
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