Mahkum dizisi nerede çekiliyor, yeni bölüm hangi gün? Mahkum dizisi hakkında bilgiler
Mahkum dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mahkum konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Mahkum dizisi nerede çekiliyor, yeni bölüm hangi gün, ne zaman? İşte detaylar
Mahkum dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Yeni dizi Mahkum’un bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Dizide Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut’a Onur Tuna hayat veriyor. Mahkum dizi her hafta perşembe akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.
MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?