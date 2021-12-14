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Televizyon
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 10:51 | 

Mahkum dizisi nerede çekiliyor, yeni bölüm hangi gün? Mahkum dizisi hakkında bilgiler

Mahkum dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mahkum konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Mahkum dizisi nerede çekiliyor, yeni bölüm hangi gün, ne zaman? İşte detaylar

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Mahkum dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Yeni dizi Mahkum’un bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Dizide Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut’a Onur Tuna hayat veriyor. Mahkum dizi her hafta perşembe akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.
2MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
3MAHKUM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN

MAHKUM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümleri her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Mahkum’un bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Perşembe günü ise ikinci bölümü ekrana gelecek.
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