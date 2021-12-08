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Televizyon
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 16:19 | 

Mahkum dizisi ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi konusu ve oyuncuları

Mahkum dizisi için geri sayım başladı. Yeni dizi Mahkum, Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlıyor?

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Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Mahkum dizisi 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşurken, 16 Aralık Perşembe ise ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Dizinin oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya gibi isimler bulunuyor.
2MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.
3MAHKUM DİZİSİ KONUSU

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
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