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Televizyon
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 16:49 | 

Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisinin oyuncuları ve konusu

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi “Mahkum”un farklı hikayesinden de ipuçları veren tanıtımları paylaşıldı. “Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? İşte Mahkum dizisinin oyuncuları ve konusu

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Mahkum dizisinin başlangıcı için açıklama yapılmadı ancak kadrosu geniş olan yeni dizisinin aralık ayında ekranlara "merhaba" demesi bekleniyor. Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulmasıyla değişen hayatını ekrana taşıyacak.
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Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği Mahkum dizisinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.
3MAHKUM KONUSU

MAHKUM KONUSU

Şimdiden güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
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