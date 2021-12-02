Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisinin oyuncuları ve konusu
FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi “Mahkum”un farklı hikayesinden de ipuçları veren tanıtımları paylaşıldı. “Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? İşte Mahkum dizisinin oyuncuları ve konusu
Mahkum dizisinin başlangıcı için açıklama yapılmadı ancak kadrosu geniş olan yeni dizisinin aralık ayında ekranlara "merhaba" demesi bekleniyor. Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulmasıyla değişen hayatını ekrana taşıyacak.
MAHKUM KONUSU
Şimdiden güçlü kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?