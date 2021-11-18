Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? İşte Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu

MAHKUM DİZİSİ KONUSU Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?