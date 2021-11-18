Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? İşte Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu
Mahkum dizisinin detayları yayınlanan tanıtımla paylaşıldı. ‘Ben Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut’ başlığıyla yayınlanan Mahkum'un ilk fragmanı ardından dizinin kadrosu ve konusuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? İşte Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı bilgi...
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OX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MF Yapım imzalı yepyeni dizi “Mahkum”un ilk tanıtımı yayınlandı.“Innocent Defendant” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak “Mahkum”un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.
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Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği Mahkum dizisinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.
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MAHKUM DİZİSİ KONUSU
Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?