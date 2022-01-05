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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 17:43 | 

Mahkum bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Mahkum dizisi ekran macerasına kısa bir süre önce başlamıştı. En son 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Mahkum'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Fox dizisi olan Mahkum, her hafta perşembe izleyicilerle buluşuyor. Peki, Mahkum dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

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1
Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Mahkum oldu. Ekran macerasında 4 haftayı geride bırakan Mahkum'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı ancak 6 Ocak tarihli yayın akışında yer almadı.
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6 Ocak tarihli yayın akışına göre Mahkum'un 5. bölümü yerine "Naz Evi" isimli Türk filmi ekranlarda olacak. Mahkum'un yeni bölümünün 13 Aralık Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.
3MAHKUM SON BÖLÜM ÖZETİ

MAHKUM SON BÖLÜM ÖZETİ

“Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…”

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı’yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…
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