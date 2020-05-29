Mahkemeler ne zaman açılacak ve duruşmalar ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!
Kapalı ortam ve temas durumu içerdiği için bir süredir faal olmayan mahkemeler ve duruşmalar için yeniden başlama tarihi belli oldu. Devam eden duruşmalar dolayısıyla bir süredir mahkemeler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan avukatlar ve müvekkiller, Adalet Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Haziran itibariyle Yargı alanında alınan tedbirlerin gevşetileceğini açıkladı. İşte, mahkemelerin açılacağı ve duruşmaların başlayacağı tam tarih bilgileri
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Mahkemelerin ne zaman açılacağı ve duruşmaların başlayacağı hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır" açıklamasını gerçekleştirdi.
Böylece iddianame düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacaktır. Pazartesi günü bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar, Cumhurbaşkanlığı'mızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacaktır. Hem icralar hem itiraz, temyiz gibi süreler de 16 Haziran itibarıyla başlayacaktır" dedi.
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'ADLİYELERDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK'
Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu kılavuzların bugün itibarıyla adliye teşkilatlarına gönderildiğini kaydeden Bakan Gül, bunlara uygun olarak çalışmaların yapılacağını bildirdi. Gül, "3 temel kural olan yeni normalin mesafe, maske ve temizlik kuralını adalet hizmetlerinde, adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelerde girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecektir. Duruşmalara farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Buna yönelik tüm Sağlık Bakanlığı görüşlerine de harfiyen uyulacaktır. Bu konularla ilgili kılavuzlarımız da gönderilmiştir. Her başsavcılık bu tedbirlerin ve kılavuzdaki ilkelerin uygulanması için sorunları belirleyecek ve bunların uygulanmasını bizzat takip edecektir" dedi.
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI
Bakan Gül, bu geçiş döneminde avukatlara ve vatandaşa UYAP’ın işlem kolaylığı sunan imkanlarını kullanmalarını tavsiye edip, bu imkanları daha da geliştirerek, avukat meslektaşlarının hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Gül, şöyle konuştu:
"Özellikle UYAP üzerinden avukatlarımızın icra ve diğer işlemlerindeki sorguları arttırmak bu konudaki imkân ve kapasiteleri arttırmak temel çalışma başlığımız arasındadır. İcra daireleri gibi ilk etapta yoğunluğun sık olarak yaşanabileceği yerlerde avukat arkadaşlarımızın, personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı, vakit ve emek tasarrufunu korumaya yönelik bu tedbirleri almaya devam edeceğiz. HSK tarafından da SEGBİS uygulaması önemle tavsiye edilmektedir. SEGBİS dışında da alternatif işleyişler üzerinde duruyoruz. Hukuk davalarında, ceza davalarında ve icra işlemlerinde, ceza infaz kurumlarında görüntülü, dijital bir takım imkânların kullanılması temel çalışma alanımız arasındadır. Özellikle yargılamaların çehresini değiştireceğine inandığımız görüntülü görüşme, duruşmaların yapılması, bazı iş ve işlemlerin yapılması hususunda hem kanuni hem teknik çalışmalara hız vermiş durumdayız."