Mahkemeler ne zaman açılacak ve duruşmalar ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

'ADLİYELERDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK' Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’nın da uygun bulduğu kılavuzların bugün itibarıyla adliye teşkilatlarına gönderildiğini kaydeden Bakan Gül, bunlara uygun olarak çalışmaların yapılacağını bildirdi. Gül, "3 temel kural olan yeni normalin mesafe, maske ve temizlik kuralını adalet hizmetlerinde, adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelerde girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları da sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecektir. Duruşmalara farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Buna yönelik tüm Sağlık Bakanlığı görüşlerine de harfiyen uyulacaktır. Bu konularla ilgili kılavuzlarımız da gönderilmiştir. Her başsavcılık bu tedbirlerin ve kılavuzdaki ilkelerin uygulanması için sorunları belirleyecek ve bunların uygulanmasını bizzat takip edecektir" dedi.