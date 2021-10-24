Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Kararda, ‘dava konusu giyim firmasının avukatı tarafından kartların geçerlilik süresinin kartın arkasında açıkça yer aldığı üzere yükleme yapılan tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile sınırlandırıldığının, söz konusu hediye kartlarının arka yüzünde okunaklı şekilde söz konusu hizmetin kullanımına ilişkin sürenin 1 yıl olduğu belirtildiğinin’ iddia edildiği hatırlatılarak, bu konuda dosyaya herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmediği belirtildi.