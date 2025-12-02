×
Mahkeme karar vermişti: Evin içini gösteren üst geçit 1 metre uzağa taşındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 15:06

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin içinin göründüğünü öne süren ev sahibi tarafından açılan davada mahkemenin yıkım kararı verdiği yaya üst geçidi, bulunduğu yerin 1 metre uzağına yeniden yapıldı.