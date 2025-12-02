Mahkeme karar vermişti: Evin içini gösteren üst geçit 1 metre uzağa taşındı

Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, "Yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği" ifadelerine yer verildi.