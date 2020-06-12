Mahkeme Ece Erken’i ihbar etti ‘Biz böyle bir karar vermedik’
Boşanma davası sürerken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşandığını gösteren mahkeme kararını, sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkeme, böyle bir karar vermediklerini belirtip Erken’in cezalandırılmasını istedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.
2
Abone Ol
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Günaydın'da yer alan habere göre, ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.
3
Abone Ol
Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.
4
Abone Ol
Mahkemenin ihbarı üzerine Erken hakkında soruşturma başlatıldı.Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, olaydan aylar sonra 3 Haziran'da İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.