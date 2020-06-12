Mahkeme Ece Erken’i ihbar etti ‘Biz böyle bir karar vermedik’

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.