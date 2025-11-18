×
Mahallelinin kabusu olmuştu! Evinin önünde gören vatandaş kamyonetle peşine düştü

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 09:46

Trabzon'un Araklı ilçesi Bahçecik mahallesinde 10'a yakın eve giren ve evlere zarar veren ayının evinin önünde yattığını gören şahıs kamyoneti ile peşine düştü. O anlar kameralara yansıdı.