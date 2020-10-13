Magnum Porsche çekilişi ne zaman saat kaçta? 2020 Magnum çekiliş sonuçları
Magnum Porsche çekilişi, geçtiğimiz ay itibariyle tamamlanan son katılım sürecinin ardından merakla beklenmeye başlandı. 2 adet Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil sahibi yapacak olan Magnum, çekiliş sonuçları duyurusunu sadece Hürriyet Gazetesi üzerinden yapacak. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman yapılacak ve izlenebilecek mi? İşte, Magnum Porsche çekilişi hakkında kampanyaya katılım sağlayan tüketiciler için detaylı bilgiler
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Magnum çekiliş sonuçları için artık geri sayım başladı. Piyasa değeri 801.966,89 TL olarak hesaplanan 2 adet Porsche Cayman aracın sahibini bulacağı Magnum çekilişi, 13 Ekim Salı günü saat 11.00'da yapılacak olan çekiliş ile talihlileri belirleyecek. Peki, sadece Hürriyet Gazetesi üzerinden açıklanacak olan Magnum çekiliş sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o bilgiler
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Magnum Porsche Cayman çekilişi, 13.10.2020 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli sayılacak.
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KAZANAN TALİHLİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR
Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
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ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.