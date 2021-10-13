Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları için geri sayım

Magnum çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Magnum çekilişi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yayımlanan takvime göre Magnum çekilişi, 13 Ekim tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.