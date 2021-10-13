Magnum çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları için geri sayım
Magnum çekiliş sonuçları için heyecan giderek artıyor. Magnum Porsche çekilişine katılan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş kazanacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum çekilişine dair detaylar
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Magnum çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Magnum çekilişi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yayımlanan takvime göre Magnum çekilişi, 13 Ekim tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.
Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.