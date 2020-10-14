Magnum çekiliş sonuçları açıklandı 2020! 13 Ekim Magnum Porsche kazandıran numaralar ve çekiliş sonuçları sadece Hürriyet'te!
2020 Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim Salı günü saat 11.00'da başlayan çekiliş ile 2 asil ve 2 yedek talihli belirlendi. Noter huzurunda U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri merkezinde gerçekleşen Magnum çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar ile Porsche Cayman kazanan isim netlik kazandı. Resmi sonuçların 17 Ekim Cumartesi günü hürriyet Gazetesi aracılığıyla duyurulacağı Magnum çekiliş sonuçları, 2 yedek ve 2 asil talihli ismin ilanı ile 2020 yılı için sona ermiş olacak. Peki, Magnum çekiliş sonuçları kapsamında Porsche Cayman kazanan isim kim oldu? İşte, kazandıran numaralar
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Magnum çekiliş sonuçları canlı yayın ile bu yılın talihlilerini belirledi. Magnum Porsche çekilişi sonrası 2 adet Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil sahibini buldu. Gayriresmi sonuçları açıklayan Magnum, resmi çekiliş sonuçları duyurusunu sadece Hürriyet Gazetesi üzerinden yapacak. Peki, resmi Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler
Piyasa değeri 801.966,89 TL olarak hesaplanan 2 adet Porsche Cayman aracın sahibini buldu. İşte, kazanan talihliler;
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2020 Magnum Porsche çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin tamamlanması ile birlikte netlik kazandı. Çekilişin ardından açıklanan asil ve yedek numaralar şu şekilde oldu;
18541333- Murat Satılmış/Kastamonu
07711700- Emir Yiğit/İstanbul
Yedek talihliler şu şekilde;
14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul
03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük
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MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
Magnum çekiliş sonuçları canlı yayın ile Instagram üzerinden takip edilebilecek. Magnum çekilişi canlı yayını için alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Magnum Porsche Cayman çekilişi, 13.10.2020 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli sayılacak.
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KAZANAN TALİHLİLERİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR
Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
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ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR
Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.
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GEÇTİĞİMİZ YIL KİM KAZANMIŞTI?
Magnum çekiliş sonuçları geçtiğimiz yıl Ağrı ve İzmir'den iki kişiyi Maserati sahibi yapmıştı.
Birinci asil talihli, Ağrı'dan Emrah Kılıç oldu. İkinci asil talihli ise İzmir'den Abdullah Sait Oruç olmuştu..
Yedek talihlilerden ilki ise Ankara'dan Seda Ünal, yedek talihlilerden ikincisi ise İstanbul'dan Ercan Eryaz olmuştu.