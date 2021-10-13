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Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 15:51 | 

Magnum çekiliş sonuçları kazananlar listesi Hürriyet'te olacak! Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 açıklandı mı?

Magnum çekiliş sonuçları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Magnum çekilişine katılmak isteyenler 30 Eylül tarihine kadar kampanyaya katıldılar. Yayımlanan takvim içerisinde Magnum çekilişinin, 13 Ekim tarihinde saat 11.00’da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleşeceği duyurulmuştu. Şimdi gözler Magnum çekilişi kazananlar listesinde. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Magnum çekiliş sonuçları kazananlar listesi araştırılan konular arasında yerini aldı. Magnum Porsche çekilişine katılan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladılar. Yayımlanan duyuruda çekilişin gerçekleşeceği ve sonuçların duyurulacağı tarihler açıklandı. Buna göre Magnum çekilişi 13 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Magnum çekiliş sonuçları belirtilen tarihte Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

2MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

3MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR

MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR?

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir.

İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

4KATILIM KOŞULLARI NELERDİR

KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 30.11.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.9168 sayılı izni ile 01.04.2021(saat:00.01)-30.09.2021(saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut, Double Caramel Gold ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Yakut&Beyaz, Mini Beyaz&Classic, Mini Cookie&Badem, Mini Double Caramel Gold&Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep tefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

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