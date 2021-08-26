'Sakın Zeynep yazmayın!'

Mira’ya kask taktı Murat Akkoyunlu bir süre önce kızı Mira ile Vadistanbul’da elektrikli motosiklet üzerinde görüntülenmiş, kask takmadığı ve kızının güvenliğini de ihmal ettiği için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü oyuncu önceki gün yine aynı adresteydi. Bu kez kızına kask takan Akkoyunlu, kendisi için ise şapkayı yeterli gördü.