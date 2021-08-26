Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Kızımın adı Zeyno'
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı önceki gün kızı Zeyno ile İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Karadağlı, “Arkadaşlar sakın Zeynep yazmayın. Kızımın adı Zeyno” dedi. Karadağlı, gün boyu kızıyla vakit geçirdi.
2
Bodrum tatili
Mimar sevgilisi Ahmet Tolan’la yakında nikâh masasına oturacağı konuşulan Seda Akman, Bodrum tatilinde görüntülendi. Oyuncu, Ortakent’te bir erkek arkadaşıyla denize girerken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
3
Alaçatı’da Hande fırtınası
Hande Yener önceki akşam Alaçatı Şerefe’de konser verdi.Deri büstiyeri ve kırmızı mini eteğiyle sahneye çıkan ünlü popçu, gecenin fotoğraflarını “Fırtınam, felaketim, hasretim” notuyla Instagram’da paylaştı. O karelere takipçilerinden beğeni yağdı.
4
Mira’ya kask taktı
Murat Akkoyunlu bir süre önce kızı Mira ile Vadistanbul’da elektrikli motosiklet üzerinde görüntülenmiş, kask takmadığı ve kızının güvenliğini de ihmal ettiği için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü oyuncu önceki gün yine aynı adresteydi. Bu kez kızına kask takan Akkoyunlu, kendisi için ise şapkayı yeterli gördü.
5
‘Lokum’unun şarkısını okudu
Zerrin Özer, müzik dünyasındaki sessizliğini bir Sezen Aksu şarkısıyla bozdu.“Lokumum” dediği Sezen Aksu’ya ait bir şarkıyı ilk kez seslendiren Zerrin Özer, uzun aradan sonra sevenleriyle buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sözleri Aksu’ya, bestesi Selahattin Erhan’a, aranjesi ise Okay Barış’a ait “Ben Hep Buralardayım” adlı şarkı, DMC Müzik etiketiyle yayınlandı. Zerrin Özer, yakın arkadaşına “Sanatında 1 numara olan Sezen Aksu’yu pamuklara sarıp saklamamız gerek. Yıllardır fikrim bu şekilde. Seni seviyorum lokumum” diyerek teşekkürlerini iletti.
6
Mutluluğun resmidir
Ajda Pekkan ve söz yazarı Şehrazat geçtiğimiz akşam bir araya geldi. Pekkan’ın Zekeriyaköy’deki evinde buluşan arkadaşlar bu andan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Pekkan, “Mutluluğun resmidir” dedi.
7
Londra pozları
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından Londra’daki anlarının fotoğraflarını paylaşıyor. Batur, geçtiğimiz akşam Mayfair bölgesinde dolaşırken arkadaşlarına poz verdi ve bu kareleri “Miller ve gülümseme” notuyla beğeniye sundu.
8
Bulgaristan’da otel kapattı
Zara önceki gün Bulgaristan Merit Otel’de sahneye çıktı. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konser için otel sahipleri, yer kalmadığı için misafirlerini başka otellere yönlendirmek zorunda kaldı. Dünden bugüne en sevilen şarkılarının yanı sıra Balkan türkülerine de repertuvarında yer veren Zara, iki saat sahnede kaldı.