Cüneyt Arkın ve oğlundan bayram pozu

Sabahlara kadar şarkı söylerim HANDE Yener önceki gün Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü nedeniyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında sahne aldı. Yener, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yaklaşık 15 bin kişiye konser verdi. Ünlü şarkıcı, tribünlerden gelen yoğun istek üzerine bazı şarkılarını üst üste söyledi. Yener, “Sevginiz o kadar güzel ki ağlatacaksınız beni. 21 yıldır kalbim sizinle dolu. Sizin için sabahlara kadar şarkı söylerim” dedi. Pandemi sonrası ilk kez stadyumda konser veren şarkıcı, bu anı çok özlediğini sözlerine ekledi.