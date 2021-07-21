Cüneyt Arkın ve oğlundan bayram pozu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Bayram pozu
USTA oyuncu Cüneyt Arkın, oğlu Kaan Cüreklibatır’ın elini öptüğü Kurban Bayramı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun.” Binlerce beğeni alan fotoğrafa Cüneyt Arkın’ın hayranları birçok yorum yazdı: “Büyük usta sevdiklerinizle nice bayramlarda beraber olursunuz umarım.”
2
Evliliği beceremedim
Serdar Ortaç önceki akşam Azka Otel’de sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden şarkıcı, evli çiftlere “Memnun musunuz evlilikten” diye sorduktan sonra şöyle konuştu: “Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum.” Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdiği istek şarkıları da söylemeyi ihmal etmedi.
3
Bayram pozu
Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında yayınladı. “Erşan Kuneri” dizisi için değiştirdiği imajıyla dikkat çeken komedyen, oğluyla karesine “İyi bayramlar” notunu düştü.
4
İşler yolunda
Murat Cemcir, önceki gün İstinye sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalmayı tercih eden oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere zafer işareti yaparak poz verdi. Yapımcı kimliği ile önümüzdeki günlerde projelerde yer almaya hazırlanan Cemcir, “İşler yolunda gidiyor. Bir dizi çekeceğiz” dedi. (Behlül AYDIN)
5
Marmaris ve Bodrum’u salladı
Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in “Yaz Konserleri” kapsamında 1 yıl aradan sonra Marmaris ve Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu önce Marmaris’te, ardından Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı.Bodrum’daki konseri izlemeye gelenler arasında sanatçının annesi Serpil Doğulu ile kardeşi Canan Doğulu’nun yanı sıra Pelin Karahan, Begüm Öner-Ceyhun Fersoy ve Aslı Berker gibi ünlü isimler de vardı.
6
3 gün boyunca sahnede
ÜNLÜ şarkıcı Ebru Gündeş’in Bodrum Günay Restoran’da bayram tatili boyunca 3 gün üst üste vereceği konserlerin rezervasyonları hızlı bir şekilde doldu. Gündeş, önceki akşam yoğun ilgi gören konserlerinin ilki için sahnedeydi. Ünlü şarkıcı, gece için beyaz bir tulum giymeyi tercih etti. Güneş, konserine şu sözlerle başladı: “Layıkıyla bir bayram yaşıyoruz. Dilerim bütün bayramlarımızı sevdiklerimizle beraber geçiririz. Bayramınız kutlu olsun efendim.” Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Gündeş, programını “Seni İstiyorum” şarkısıyla alkışlar eşliğinde sonlandırdı.
7
Sabahlara kadar şarkı söylerim
HANDE Yener önceki gün Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü nedeniyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında sahne aldı. Yener, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yaklaşık 15 bin kişiye konser verdi. Ünlü şarkıcı, tribünlerden gelen yoğun istek üzerine bazı şarkılarını üst üste söyledi. Yener, “Sevginiz o kadar güzel ki ağlatacaksınız beni. 21 yıldır kalbim sizinle dolu. Sizin için sabahlara kadar şarkı söylerim” dedi. Pandemi sonrası ilk kez stadyumda konser veren şarkıcı, bu anı çok özlediğini sözlerine ekledi.
8
İran dizisinden rol teklifi
ÜNLÜ oyuncu Arzu Yanardağ’a dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh’in yeni dizisinden teklif geldi. Sosyal medyada çok sayıda İranlı takipçisi olan ünlü oyuncuya yönelik bu ilgi, ülkedeki dizi ve film yapımcılarının dikkatinden kaçmadı. Yanardağ’a Ghafarzadeh yönettiği ve çekimleri devam eden tarihi dizide rol alması için teklif sunuldu. Sanatçı, kendisi için yerli yapımların öncelikli olduğunu söyledi: “Hikâye ve rol hoşuma gitti ama benim önceliğim yerli yapımlarda rol almak. Şu anda menajerimle gelen senaryoları değerlendiriyoruz. İçime en fazla sinen projeyi kabul edeceğim.”
9
Sen yılaaan!
Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, sette kostümüyle çektiği bu selfie’yi Instagram’da paylaştı. Yılanlı saç aksesuvarıyla dikkat çeken Şahinkaya’nın fotoğrafına oyuncu arkadaşı Gülcan Arslan esprili bir yorum yaptı: “Sen yılaaan!”
10
Dans et!
Burcu Güneş, yeni şarkısı “Yaramaz”ı dinleyicileriyle buluşturdu. Güneş’in söz ve müziğine Okan Arı’yla birlikte imza attığı şarkı, DMC etiketiyle müzik platformlarında yayınlandı. Ünlü şarkıcı, “Hınzır, enerjik, haylaz ve oyuncu” diye tanımladığı “Yaramaz”ı “Dans et” mottosuyla hazırladıklarını söyledi.