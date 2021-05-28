Ceren Yılmaz sezonu açtı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Dubai’den Bodrum’a
Ceren Yılmaz, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüsü atlatıp Dubai’ye tatile gitmişti. Oyuncu, Dubai dönüşü soluğu Bodrum’da aldı. Mavi tura çıkan Yılmaz önceki gün teknesini Türkbükü’ne demirledi. Yılmaz, arkadaşları alışveriş için karaya çıkınca da teknede yalnız kaldı. Oyuncu, tüm gün telefonla konuştuğu anlar objektife yansıdı. ◊ Ali KESER
2
Montum olmadan asla!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve minik kızı İlayda ile Nişantaşı City’s’deydi. Yaz-kış giydiği montunu sıcağa rağmen yine çıkarmayan şarkıcı, kızına oyuncak satın aldı. (Seçkin ŞENVARDAR)
3
Almanya’da kapak oldu
Son albümü “Gel de Sevme” ile adından söz ettiren Ebru Yaşar, Almanya’da yayımlanan Türk dergisi Vitrin’e kapak oldu. Almanya’daki gurbetçilerin en çok dinlediği sanatçılar arasında yer alan Ebru Yaşar, dergiye verdiği röportajda şöyle dedi: “Beni ayakta tutan; yaptığım müziğin karşılığını dinleyiciler tarafından alıyor olmak.”
4
Âşıklar Köprüsü’nde
Yasemin Özilhan, Almanya’ya gitti. Köln şehrinde tatil yapan ünlü isim, “Âşıklar Köprüsü” olarak da bilinen Hohenzollern Köprüsü’nü arkasına alarak çektirdiği fotoğrafları “Köln’de dolanırken” notuyla Instagram sayfasında paylaştı.
5
Kovboy tarzı
Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı önceki gün bikinisini kovboy şapkasıyla tamamladığı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
6
Yakında kitabım çıkıyor
Hakan Bilgin önceki gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. Ünlü oyuncu, yakın zamanda kaleme aldığı kitabının çıkacağını söyledi: “YouTube’a çektiğimiz bir program var. Şu anda okuma aşamasında olduğum bazı projeler de bulunuyor. Ondan önce özlediğimiz sağlıklı günlerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
7
Evlendiler
UçanKuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar ile cemiyet hayatının tanınmış ismi Tamar Oner önceki gün evlendi. Çiftin Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde gerçekleşen törene, aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikâhta Tanrıyar’ın şahitliğini Sadettin Saran ile Engin Yeşil üslenirken, Tamar Oner’in ise şahidi Ali Koçak oldu.
8
İnsanların beynini temizliyorum
Nez önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Şarkıcı, “Ben artık farklı dallarda eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bir an önce bitmesi dileğiyle” dedi. (Sayit DURMAZ)