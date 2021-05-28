Ceren Yılmaz sezonu açtı

Almanya’da kapak oldu Son albümü “Gel de Sevme” ile adından söz ettiren Ebru Yaşar, Almanya’da yayımlanan Türk dergisi Vitrin’e kapak oldu. Almanya’daki gurbetçilerin en çok dinlediği sanatçılar arasında yer alan Ebru Yaşar, dergiye verdiği röportajda şöyle dedi: “Beni ayakta tutan; yaptığım müziğin karşılığını dinleyiciler tarafından alıyor olmak.”