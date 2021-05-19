MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude'den tatil pozları!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Tatil pozu
MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya’nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla gündem oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Dominik’te tatil yapan Yalçınkaya, sarı bikinisiyle iddialı pozlar verdi. Sude Yalçınkaya’yı Instagram’da 82 bin kişi takip ediyor.
2
Baş başa alışveriş
Uzun süredir birlikte olan ünlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tam kapanma sonrası baş başa alışverişe çıkan çift uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti. Kurallara uyan ve hızla alışverişlerini yapan Soydan ve Deniz, muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi, el ele poz verdi.
3
Evlilik yakın
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile el ele objektife takıldı. Ligin bitmesinin ardından tatile çıkan futbolcu sevgilisiyle Nişantaşı City’s’de alışveriş yaptı. Çağlayan “Yakın zamanda evlilik planı mı var?” sorusunu “Hayırlısı inşallah” diye yanıtladı. (Behlül AYDIN)
4
Teftişte
Bodrum’un yerlilerinden olan Nejat İşler, önceki gün Gümüşlük’teki kafesini teftiş ederken görüntülendi. Yaz sezonu için mekanını tadilata sokan oyuncu, onarım ve hazırlıkları yakından takip etti. (Umut ÜNVER)
5
İddialı klip
Hande Yener, “Carpe Diem” albümünün yeni klibini “Kaç” adlı şarkıya çekti. Sözü Berksan, müziği Berksan ve Misha’ya ait “Kaç”ın klip yönetmenliğini ise Aytekin Yalçın üstlendi. Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da çekilen klipte Yener’in iddialı sahneleri dikkat çekti.
6
İşinizi sevmiyorsanız Çağatay’la çalışamazsınız
Ayta Sözeri önceki gün Cihangir’de görüntülendi. “Yeşilçam” adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte kamera karşısına geçen Sözeri, Ulusoy’un oyunculuğuna övgüler yağdırdı: “Çağatay ile çalışmak çok güzel. Eğer işinizi sevmiyorsanız Çağatay’la çalışamazsınız çünkü en doğrusunu, en güzelini yapmayı seviyor.” (Sayit DURMAZ)
7
Bir ayda 12 kilo verdi
Oyuncu Burak Tozkoparan, bir dijital platformda yayınlanacak “Kolej; Katil Kim?” dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, dizide kolej öğrencisi Ali karakterine hayat verecek. Tozkoparan, rolü için bir ayda 12 kilo verdi. Oyuncu, spora ve sağlıklı beslenmeye devam ettiğini söyledi. Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği diziyse yaz aylarında yayınlanacak.
8
Hırsızlara karşı önlem aldı
Görkem Sevindik önceki gün Yeniköy’de yeni aldığı scooter’ıyla görüntülendi. Oyuncu, çalınan motosikleti sonrası hırsızlara karşı önlem aldığını söyledi: “Bir motosiklet tutkumuz vardı. İki sene önce yarış motorum çalındı. Biz de biraz küçülttük. Hırsızlara karşı çadır yaptırdım. Kilitleri de var. Bu saatten sonra herhalde çalınmaz.” Sevindik, yeni projesi için itfaiyecilik eğitimleri aldığını da sözlerine ekledi. (Mesut YILMAZ)
9
Babaanne acısı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Durgun olduğu gözlenen Özdemir, babaannesi Hamdiye Özdemir’in hayatını kaybettiğini söyledi: “Arkadaşlar babaannemi kaybettim. Çok üzgünüm, bugün konuşmayalım.” (Behlül AYDIN)
10
Çocuklar hızlı büyüyor
Oyuncu Doğa Rutkay, çocukları Piraye ve Rutkay Kerim’le Vadistanbul’da görüntülendi. Rutkay, “Uzun zamandır evde olduğumuz için eksiklerimiz oldu. Özellikle çocuklar hızlı büyüyüp geliştikleri için kıyafetleri olmuyor” dedi. Oyuncu, yaz tatili için Alaçatı’daki yazlıklarına gideceklerini söyledi.
11
‘Seksenler’ kadrosuna katıldı
Ünlü yapımcı Birol Güven, “Seksenler” dizisinin kadrosuna Reha Özcan’ın katıldığını duyurdu: “Usta oyuncu Reha Özcan, ‘Seksenler’ ailesine katılıyor. Çok yakında ekranlarındayız.” Özcan da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün uzun zamandır yolculuğuna devam eden bir gemiye atladım. ‘Seksenler’ gemisi bizi hangi limanlara götürecek ve nerelerde demir atacak? Yolculuklar bizi hep iyiye kaçırsın.”
12
Köpeğim terlikleri kopardı
Muazzez Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir pasajın içinde bulunan mağazaları gezen ünlü şarkıcı, esnafla uzun süre sohbet etti. 17 gündür evde olduğunu söyleyen Ersoy, “Bugün eksiklerimi gidermek için dışarı çıktım. Hep evle ilgilendim. Sokakları özlemişim. Köpeğim bütün terliklerimi koparmış. Ben de terlik bakıyorum” dedi. (Behlül AYDIN)