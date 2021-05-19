MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude'den tatil pozları!

‘Seksenler’ kadrosuna katıldı Ünlü yapımcı Birol Güven, “Seksenler” dizisinin kadrosuna Reha Özcan’ın katıldığını duyurdu: “Usta oyuncu Reha Özcan, ‘Seksenler’ ailesine katılıyor. Çok yakında ekranlarındayız.” Özcan da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün uzun zamandır yolculuğuna devam eden bir gemiye atladım. ‘Seksenler’ gemisi bizi hangi limanlara götürecek ve nerelerde demir atacak? Yolculuklar bizi hep iyiye kaçırsın.”