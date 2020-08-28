Magazin turu (28 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Tatil pozu
Burcu Güneş önceki gün teknede çekilen tatil pozlarını Instagram sayfasına yükledi. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı kısa tatilinin ardından yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkacağını belirtti.
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Rahatsız etti
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşı Ralf Tezman’la önceki akşam Bebek Otel’de akşam yemeği yedi. Arkadaş grubu, mekan çıkışı aynı arabaya bindi. O sırada yoldan geçen bir kişi, arabanın camına vurarak oyuncuyu rahatsız etti. Düzyatan, yaşadığı olaya şaşırarak hızla oradan uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
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2 sarışın bomba
Gülşen ve Edis’in üzerinde 1 yıldır çalıştığı “Nirvana” düeti bugün çıkıyor.Kayıtları Londra’da başlayıp İstanbul’da sona eren “Nirvana”, bugün dijital platformlarda yayınlanıyor. Söz ve müziği Gülşen, Edis ve Emrah Karakuyu’nun imzasını taşıyan single’ın düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaptı. Şarkının klibi ise Serkan Şedele ve Emre Güven’in yönetmenliğinde çekildi.
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“Split screen” teknolojisinin kullanıldığı klipte Gülşen ve Edis’in farklı yerlerde çekilmiş görüntüleri bir arada kullanıldı. Edis, “Çekimlerde Gülşen’le hiç bir araya gelmedik. Ama ekranda yan yanaymış gibi görünüyoruz” dedi.Edis, şarkıda geçen “Sarışın bomba” sözüne uygun olarak saçlarını tekrar sarıya boyattı. Gülşen ve Edis ayrıca klipteki simetrik hareketler için 2 ay boyunca eğitmenler eşliğinde çalıştı.
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Aramızda bir şey yok
İşadamı Alen Hakko, geçtiğimiz günlerde Merve Oflaz’la görüntülenmişti. Bebek Otel’de bir araya gelen ikili, objektiflerden kaçmak için yoğun çaba sarf etmişti. Oflaz ve Hakko önceki gece yine aynı adresteydi. Otelin teras katında oturan ikili, mekandan ayrı çıktı. Oflaz aşk sorularına “Aramızda bir şey yok, arkadaşız. Tesadüfen karşılaştık” yanıtını verdi. Oyuncudan sonra arkadaşlarıyla dışarı çıkan Hakko da “Haberler yanlış, aramızda bir durum yok” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
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Dostlara teşekkür
YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Filiz Akın, kanser tedavisi gördüğü dönem kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına sosyal medyada teşekkür etti. Instagram’da bir video paylaşan sanatçı, “en büyük hazinem” dediği dostları arasında meslektaşı Türkan Şoray’ı da saydı: “Bugün çok değerli bir arkadaşım uğradı. Eski günleri andık. O benim seneler önce yurtdışında verdiğim kanserle mücadelemde hep yanımda oldu. Destek olan o kadar çok isim sayabilirim ki; Oya Başar, Bircan Silan, Balçiçek İlter, Türkan Şoray. Benim en büyük hazinem de bu.”
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Eşi en önden izledi
Levent Yüksel, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Seyirciler arasında ünlü sanatçının karantina döneminde evlendiği eşi Özlem Öztürk de vardı.
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Öztürk, sürpriz evlilikle ilgili “2 senelik birlikteliğin ardından aile arasında bir törenle evlendik. Her şey çok güzel gidiyor” dedi. 2.5 saat sahnede kalan Yüksel, sevenlerine “Dizlerle burada buluştuğum için çok mutluyum” diye seslendi. (Sayit DURMAZ)
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25 Eylül’de vizyonda
KATILDIĞI birçok festivalden ödülle dönen, başrolünde Meryem Uzerli’nin yer aldığı “Kovan” filminin fragmanı yayınlandı. Eylem Kaftan’ın yönettiği ilk uzun metraj film olan “Kovan”, 25 Eylül’de vizyona girecek. Çekimleri Artvin’de yapılan filmde, arıcılıkla uğraşan bir kadının doğayla mücadelesi konu ediliyor. Oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu’nun da yer aldığı filmin gişe gelirinin bir kısmı, Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP platformuna aktarılacak. (Behlül AYDIN)
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Kocaeli Kıraç ile coştu
KIRAÇ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Arabada Konser” etkinliği kapsamında sevenleriyle buluştu. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla gelen katılımcılar, ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Araçların sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldığı organizasyonda, vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konser öncesinde Kıraç’a kentin de plakası olan 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Sanatçı, daha sonra şarkılarını sevenleri için seslendirdi.
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Enişte coşkusu!
“Aykut Enişte 2”nin çekimleri devam ediyor. İlk filmin fenomen karakteri ‘enişte sevdalısı kayınbirader’ Mithat, bu yeni hikayede de izleyenleri güldürecek. Genç oyuncu Mekin Sezer’in canlandırdığı Mithat, bu kez çifte enişte coşkusu yaşayacak. Aykut Enişte’ye olan sevgisiyle ilk filme damga vuran Mithat, Hakan Yılmaz’ın canlandırdığı ‘Bacanak Talat’a da toz kondurmayacak.
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Doğa dostu elbise
Tasarımcı Neslişah Yılmaz, pet şişelerin dönüştürülmesiyle elde edilen kumaşlardan bir koleksiyon hazırladı. 25 parçalık koleksiyon ilk kez, 1 Eylül’de Oligark Kuruçeşme’de düzenlenecek Fashion Days’in açılış defilesinde beğeniye sunulacak. Defile öncesinde oyuncu Çiğdem Batur, koleksiyonda yer alan iki elbiseyi giyerek objektif karşısına geçti. Batur, doğada yok olmayan atık plastiklerden dönüştürülerek hazırlanan elbiselerin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.
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Onları yakından görmek harika
Aynur Aydın, önceki gün İstanbul Akvaryum’daydı. Akvaryumdaki yüzlerce balığı inceleyen Aydın, “Buraya gelme nedenim aslında yavru pengueni yakından görmek. Harika varlıklar. Türkiye’de bir yavru penguen dünyaya geldiğini duyunca çok heyecanlanmıştım. Şimdi onları yakından görmek harika bir duygu” dedi.
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Müziğim benim ruhum
Mühendislik mesleğinin yanında müzik kariyeri adına çalışmalar yapan Berk İskar, “İnsan Evladı” isimli ilk single’ını beğeniye sundu. Şarkıya Ufuk Kıray’ın yönetmenliğinde bir de klip çekldi. “Müziğim benim ruhum” diyen İskar, yeni şarkılarını yakında çıkaracağını da belirtti.
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Dövüş ve at bİnme derslerİ alıyor
Sultan Sarohan, Hilal Saral ve Zerrin Tekindor’dan ileri teknik oyunculuk dersleri almaya başladı. Sarohan ayrıca dövüş teknikleri, savaş sanatları, at binme eğitimlerinden sonra kameraların önüne geçeceğini söyledi. Mardinli oyuncu, “İş odaklı bir oyuncuyum, oyunculuğa baktığım pencere ise uçsuz, bucaksız. Disiplin ve eğitimle kendimi geliştirmek en kıymetli özelliğim. Yakında farkımı göstereceğim” dedi.
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İlk klip Sezen Aksu eserine
Koray Avcı, 4. albümü “Seni Çok Özlüyorum”u çıkardı. Avcı, bu yaz pandemi nedeniyle konsere gidemeyen hayranlarının özlemine ve isteğine kulak verdiğini söyledi. 10 şarkıdan oluşan albümün ilk klibiyse sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Gidiyorum”a çekildi.
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Janset single çıkardı
Oyuncu Janset, ilk single’ı “İçimizdeki Dünya”yı yakın arkadaşı Turgut Berkes’in ikinci ölüm yıldönümünde, onun anısına yayınladı. Orijinali Berkes’in 2000 yılında çıkan “Kara Kutu” albümünde yer alan şarkıda sanatçıya gitarda Kerem Özyeğen, geri vokalde Hale Utangaç eşlik etti. Janset, Berkes için şu sözleri kaleme aldı: “Çok yönlü sanatçı, kıymetli dostum, sevgili Turgut Berkes. Gidişine alışamadım. ‘İçimizdeki Dünya’nın bu versiyonunu sana ilk dinlettiğimizde, gülümsemeni hatırlıyorum. Birlikte geçirdiğimiz her anın hatırına selam olsun.”
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YouTube filmi
“Mandıra Filozofu” filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı’nın ilk uzun metrajlı YouTube filmi “Maskeler de Düşer” yayına girdi. Saçıntı’nın kendi kanalında yayınladığı komedi türündeki filmde Fulden Akyürek, Sami Aksu, Umut Oğuz, Ömer Duran, Okan Metin, Sevilay Oğuz, Uğur Batı ve Bedri Baykam da rol alıyor.
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Muallim Ali’nin sürgün hayatı
BAŞROLLERİNİ Melih Selçuk, Sevtap Özaltun ve Ruhi Sarı’nın üstlendiği “Muallim” filminin çekimleri Manisa’nın Kula ilçesinde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen proje, 1910’lu yıllarda geçen hikayesiyle izleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak. Film, devlet tarafından mühendislik eğitimi için Fransa’ya gönderilen ancak kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin, öğretmen olarak sürgün edildiği kasabada yaşadıklarını beyazperdeye taşıyacak. “Muallim”in 2020’nin son aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
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Sinemada köy komedisi
YÖNETMEN koltuğunda Burak Demirdelen’in oturduğu “Aile Hükümeti” adlı komedi filminin vizyon tarihi belli oldu. Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı film, 18 Eylül’de seyirciyle buluşacak. Çekimleri Çanakkale’de gerçekleştirilen “Aile Hükümeti”, köy öğretmeni Salih’in, Elaldı Köyü’nü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak. Yapımını RNK Prodüksiyon’un, yapımcılığını ise Mehmet Yıldırım’ın üstlendiği filmin senaryosu Seçil Çömlekçi’nin imzasını taşıyor.