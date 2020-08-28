Magazin turu (28 Ağustos 2020)

Dostlara teşekkür YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Filiz Akın, kanser tedavisi gördüğü dönem kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına sosyal medyada teşekkür etti. Instagram’da bir video paylaşan sanatçı, “en büyük hazinem” dediği dostları arasında meslektaşı Türkan Şoray’ı da saydı: “Bugün çok değerli bir arkadaşım uğradı. Eski günleri andık. O benim seneler önce yurtdışında verdiğim kanserle mücadelemde hep yanımda oldu. Destek olan o kadar çok isim sayabilirim ki; Oya Başar, Bircan Silan, Balçiçek İlter, Türkan Şoray. Benim en büyük hazinem de bu.”