Berfin Erdoğan'ın panik anları, Berkay'ı kızdıran soru! Magazin turu (24 Ağustos 2020)
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Berfin Erdoğan'ın panik anları
Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. Erdoğan, Bebek Otel’de arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Erdoğan, mekan çıkışı art arda patlayan flaşlar karşısında panikleyerek arabada suratını sakladı. (Sayit DURMAZ)
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Sinirlendiren soru
Şarkıcı Berkay önceki akşam müzisyen arkadaşı Çağrı Telkıvıran’la Arnavutköy Zıpkın Balık’ta yemek yedi. Yakın arkadaşlar ardından yürüyerek Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna geçti. Berkay, davalık olduğu Arda Turan’la Marmaris’te aynı otelde tatil yapmalarına dair sorulara sinirli bir şekilde “Hadi kardeşim, bak işine… Öpüyorum hadi” diye karşılık verdi. ( Sayit DURMAZ)
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Ben de Hulk’um
Sinan Akçıl, yeni klibinde kendisini süper kahraman Spiderman’e benzeten yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’ye esprili bir yanıt verdi: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um.”
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı önceki gün Vadistanbul objektiflere yansıdı. Spor sonrası İnari isimli restorana uğrayan çiftin, neşeli halleri dikkat çekti. Akçıl dergi çekimi için 2 aylık kampa girdiğini ve yakında Hulk gibi olacağını da dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin kendisini Spiderman’e benzetmesi üzerine espirili bir açıklama da yaptı: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um. Hulk, Spiderman’i her zaman yener.”
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Ricky Martin’le takipleştiler
Instagram’da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, oyuncu Demet Özdemir’i takibe aldı. Ardından oyuncu da Martin’i takip etti. Porto Rikolu Martin, Instagram hesabında sadece bin 356 kişiyi takip ediyor. Bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
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Tatile devam
Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande Ataizi, güneşlenirken bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun, fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.
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Bileklikli önlem
Oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Ergüçlü’nün sol el bileğindeki bileklik gözden kaçmadı. Güzel oyuncunun, daha önce bileğini incittiği ve zaman zaman ağrıları olunca bilekliği taktığı öğrenildi.
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Denizin üstünde
Birce Akalay, sosyal medya hesabından tatilde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, deniz üstünde durduğu anları Audrey Hepburn’ün seslendirdiği “Moon river and me” şarkısının adıyla paylaştı.
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Havuz başı
Oyuncu Asena Tuğal, tatiline Yalıkavak’taki yazlığında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde saçını annesinin kestiğini söyleyen oyuncu, son olarak güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tuğal, pozuna “Başlık yok” notunu yazdı.
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Kuş bakışı poz
Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, havuzun içinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından “Kuş bakışı” notuyla paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ünal’ın fit vücudu birçok beğeni aldı.
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Kadraja sığdım
Oyuncu Sevcan Yaşar, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşar, kadraja boydan sığmak istediği bir fotoğrafının altına “Sığdım sığdım!” diye esprili bir not düştü.
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Tekne pozu
Berk Oktay ile sürpriz bir aşka yelken açan Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisiyle Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çift önceki gün tekneyle mavi tura çıktı. Atiksoy teknede çekilen bu karesini de sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
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Bebek turu
Aslışah Alkoçlar önceki gece sevgilisi Kaan Demirağ ile Bebek’teydi. Araçlarıyla sahil turu atan âşıklar soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
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Aile yemeği
Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal, Bodrum tatillerine devam ediyor. Ünlü çift önceki akşam Nazlı Sunal’ın anne ve babası Şehnaz-Bülent Kurbanzade ile Loft Elia Restaurant’ta bir araya geldi.
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Nazlı Sunal aile yemeğinden çekilen kareleri Instagram hesabında “Dünden bize kalan” notuyla takipçileriyle paylaştı.
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Anne-kız tatilde
Fadik Sevin Atasoy, yeni sezon öncesi annesi Emel Göksu ile tatile çıktı. Ayvalık’ta tatil yapan anne-kızın eğlenceli anları objektife böyle yansıdı.
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Sahilde yoga
Şu sıralar eski sevgilisi İrem Derici ile yaşadığı polemikle gündemde olan Lider Şahin, yogaya merak sardı. Şahin önceki gün sahilde arkadaşı Aslı Tur yardımıyla sirsasana (baş duruşu) hareketini yaparken çekilen karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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ENBE’nin konukları
Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası önceki akşam Gaziantep’teki özel bir davette sahneye çıktı. Orkestranın iki ünlü konuğu da vardı; Ziynet Sali ve Simge Sağın. İlk olarak sahneye çıkan Ziynet Sali orkestrayla sevilen şarkılarını söyledi. Sali’nin ardından sahneye çıkan Simge Sağın ise üç şarkı seslendirdi.
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‘Konservatuvar yerine sosyoloji okuyun’ diyorum
Sıla, PowerTürk’te yayınlanan “Sunplugged” programında aranjör İskender Paydaş’ın sorularını yanıtladı. Konservatuvar sınavını ilk girdiğinde kazanamadığını itiraf eden şarkıcı, “Şimdi ‘konservatuvara gideceğim’ diyenlere ‘git sosyoloji, psikoloji oku’ diyorum çünkü oradan besleniyorsun” dedi.
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Dijital defile
Ünlü tasarımcı Cihan Nacar, “Aura” adlı yeni koleksiyonunu Tophane-i Amire’de düzenlenen defileyle tanıttı. Defilenin açılış ve kapanış sunumunu ünlü model Tülin Şahin yaptı.
Cihan Nacar, dijital ortamdaki ilk defilesini Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında gerçekleştirdi. Nacar’ın “Aura” adını verdiği koleksiyonun tanıtım defilesinin açılış ve kapanış sunumunu Tülin Şahin yaptı. Defilede Şahin’in yanı sıra Itır Esen, Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu gibi ünlü modeller podyuma çıktı.
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7 metrelik Cadillac
İşadamı Sabri Beyhan, yakın arkadaşı İzzet Öz’le önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Geçmişte Elvis Presley’nin de koleksiyonunda bulunan 1969 model Cadillac Deville Coupe Cabrio arabasıyla görüntülenen Beyhan, arkadaşı Öz’ü gezdirdiğini söyledi. 7 metre uzunluğundaki klasik arabanın değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Öz, “Ehliyetim yok. Hayatımda hiç araba kullanmadım” dedi. (Cenker TEZEL)
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Frikik korkusu
Wilma Elles önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Elles, motosikletten inerken frikik vermemek için büyük çaba sarf etti. Ünlü oyuncu, frikik vermediğini anlayınca da rahat bir nefes aldı. (Cenker TEZEL)
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Ben zaten yalnızım
Engin Öztürk önceki gün Bebek’te görüntülendi. Öztürk, yeni bir projeye hazırlandığını söyledi. “Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?” sorusuna ünlü oyuncu, “Ben zaten yalnızım ve yalnız yaşıyorum. Benim için pek bir değişiklik olmadı” diye cevap verdi. (Sayit DURMAZ)
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Erol Evgin’e özel konuk
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, KerkiSolfej’in düzenlediği yaz turnesi kapsamında İstanbul konserini yarın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verecek. Sanatçıya “Sitem” isimli şarkısında düet yaptığı Ceylan Ertem eşlik de edecek.
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2 yıl sonra ilk klip
Songül Karlı, iki yıl aradan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. “Siyah Saçlarına Kurban Olduğum” adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Çekim öncesi basın mensuplarına poz veren Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırmasına dair “Parayı ödemesi için az bir süre kaldı. Müge Anlı’nın programında her şeyi tek tek anlatacağım” açıklamasını yaptı. (Cenker TEZEL)
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Yeditepe’de eğlenceli gece
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında geçtiğimiz akşam Ekin Uzunlar ve İrem Derici sahneye çıktı. Derici, enerjisiyle eğlenceli bir gece yaşattı. Uzunlar da kemençesiyle sahne aldı. “İstanbul Yeditepe Konserleri” her akşam saat 21.00’de Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production’ın YouTube kanallarından yayınlanıyor.
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Evime geri döndüm
Mabel Matiz önceki gün Harbiye Açıkhava’da sahne aldı. Matiz, “1 yıl aradan sonra evime geri döndüm ve bu şahane salonda yeniden beraberiz. Şarkılarımızı beraber söylemeye hâlâ hevesli olduğumuza göre, bugünler de geçecektir” dedi. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Koray Avcı ve Hakan Akkaya vardı. (Sayit DURMAZ)
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Rol arkadaşları buluştu
Onur Saylak, Halit Ergenç ve çocuk oyuncu Beren Kasımoğlulları Ay Yapım’ın dizisi “Babil”in okuma provaları için bir araya geldi. Saylak, yapımda Egemen rolüyle ekranda olacak. Başarılı oyuncular, daha önce başka projede birlikte rol aldıklarını belirtti.