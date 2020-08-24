Berfin Erdoğan'ın panik anları, Berkay'ı kızdıran soru! Magazin turu (24 Ağustos 2020)

Ben de Hulk’um Sinan Akçıl, yeni klibinde kendisini süper kahraman Spiderman’e benzeten yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’ye esprili bir yanıt verdi: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um.”



Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı önceki gün Vadistanbul objektiflere yansıdı. Spor sonrası İnari isimli restorana uğrayan çiftin, neşeli halleri dikkat çekti. Akçıl dergi çekimi için 2 aylık kampa girdiğini ve yakında Hulk gibi olacağını da dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin kendisini Spiderman’e benzetmesi üzerine espirili bir açıklama da yaptı: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um. Hulk, Spiderman’i her zaman yener.”