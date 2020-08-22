Mihran Ela 2 yaşında!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Sürpriz kutlama
Caner Erkin ile Şükran Ovalı çifti önceki gün kızları Mihran Ela’nın doğum gününü Çeşme Alaçatı Roop’ta kutladı.
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2 yaşına giren Mihran için özel hazırlanan partiye Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz, Ezgi Mola ve yakın dostları katıldı. Ünlü oyuncu, partiden fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştı ve “İyi ki doğdun benim can parçam” dedi.(Deniz BOY)
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Dergi pozu
Simge Sağın, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, dergideki röportajı için çektirdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında da takipçi-leriyle paylaştı.
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Aslan dede
Yavuz Bingöl önceki gün 4.5 aylık torunu Aslan’la bir araya geldi. Türkü Bingöl, babası ve oğlunun videosunu Instagram sayfasında “Aslan dede” notuyla paylaştı.
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Tavanda yürüdü
Mustafa Ceceli, yeni şarkısı “Rüyalara Sor”un klibi için kamera karşısına geçti. ◊ Yönetmenliğini Hasan Kuyucu’nun üstlendiği klibin bazı sahneleri ters dekorda çekildi. Tavanda yürüyen Ceceli’nin bu halleri Örümcek Adam’a benzetildi. Şarkıcı, çekimlerin ardından “Hem düzenlemesi, hem tarzı hem de klibiyle ters köşe bir iş yaptık” dedi.
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Aykut aşk sarhoşu
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Aykut Enişte 2”nin İstanbul’daki çekimleri devam ediyor. İlk filmde sevgili rolü oynayan Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu yeni macerada gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu “Aykut Enişte 2”, yakında seyirciyle buluşacak.
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Eski dostlar buluştu
Caresse Bodrum’un klasikleşen Kenan Doğulu konserini izlemeye gelen Derin Mermerci, yakın dostu Volkan Büyükhanlı, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu ile bir araya geldi. Uzun zaman sonrasında ilk kez Caresse Bodrum’da buluşan eski dostlar hasret giderdi.
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Müzik hep vardı
Onur Tuna önceki gün doktor kontrolü için geldiği Nişantaşı’nda objektife takıldı. Oyuncu, “Rutin kontrollerim vardı, KBB’ye gittim, arada kendimi kontrol ettiriyorum” dedi.
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Albüm çıkardığı haberlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan oyuncu, “Müzik 15 yaşından beri var hayatımda, bu üçüncü albüm. Bir atölyem var, orada arkadaşlarla beraber müzik yapıyoruz. Maddi kaygım yok, o yüzden profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Hiçbir yere bağlı değilim, sponsoru, her şeyi benim. Kimseden sahne teklifi beklemiyorum” diye konuştu. (Cenker TEZEL)