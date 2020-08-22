Mihran Ela 2 yaşında!

Albüm çıkardığı haberlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan oyuncu, “Müzik 15 yaşından beri var hayatımda, bu üçüncü albüm. Bir atölyem var, orada arkadaşlarla beraber müzik yapıyoruz. Maddi kaygım yok, o yüzden profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Hiçbir yere bağlı değilim, sponsoru, her şeyi benim. Kimseden sahne teklifi beklemiyorum” diye konuştu. (Cenker TEZEL)