Magazin turu (20 Ağustos 2020)

Anlamlı çağrı Seçkin Özdemir, yaklaşan doğum günü için hayranlarına bağış çağrısı yaptı. 25 Ağustos doğumlu oyuncu sosyal medya hesabında takipçilerine şöyle seslendi: “Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilikpaylaş sosyal medya platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız her bağış beni çok sevindirecektir. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.” Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duraman da ünlü oyuncuya bu çağrısı içinteşekkürlerini iletti.