Magazin turu (20 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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2017 Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar, Bodrum’da tatil yapıyor.
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Sezon başından beri İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyan Aslıhan Karalar, önceki gün Gündoğan’daki Casa Costa Otel’in plajındaydı.
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Arkadaşıyla locada sohbet eden Karalar, suyu soğuk bulduğundan uzun süre denize girmedi. Şık plaj stiliyle dikkat çeken Karalar’ı arkadaşı “Girince alışıyorsun” diyerek ikna etti. (Ali KESER)
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Önce şampiyonluk sonra nişan
Başakşehir takımıyla 1 ay önce şampiyonluk kupasına kavuşan 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.
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Kahveci, önceki gün sevgilisi Gözde Doyran’la evlilik yolunda ilk adımı attı. 2018 Eylül’de Alaçatı Limon Köyiçi’nde tanışan çift, nişan töreni için de Çeşme’yi tercih etti.
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Mamurbaba Ev’de yapılan sade törene Kahveci ve Doyran’ın yakın dostları katıldı.
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Aşk gülümsemesi
Tuba Büyüküstün’le ilişkisi sona erdikten sonra Melisa Şenolsun’la yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen, City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi.
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Tarzı ve pembe terlikleriyle dikkat çeken işletmeci aşk sorularını gülümseyerek yanıtsız bıraktı.(Cenker TEZEL)
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Evlilik kararı almadık
Birkan Sokullu, kız kardeşinin doğum günü partisine sevgilisi Eda Gürkaynak’la katıldı.
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Bebek Otel’de yapılan parti çıkışında taksiye binerken görüntülenen Birkan Sokullu, “Kız kardeşimin doğum günüydü, onu kutladık” dedi. Oyuncu, Eda Gürkaynak’la evlilik hazırlığında oldukları haberleri için de “Çok güzel bir ilişkimiz var ama öyle bir karar almış değiliz” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Senaryo yazıyorum
Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife takıldı. AVM’de arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta “Pandemi sürecinde evde kısa film ve dizi senaryoları yazdım. Bu çalışmaları daha da ileriye götürüp adımı duyurmak istiyorum. Bakalım, her şeyi zaman gösterecek” dedi.
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Yeni film sevinci
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, yeni bir sinema filmi projesiyle beyazperdeye dönüyor.
Aydemir Akbaş önceki gün yapımcı Mehmet Yıldırım’ın Nişantaşı’ndaki ofisindeydi. Rol alacağı yeni sinema filminin senaryosunu alan oyuncu, keyifli halleriyle dikkat çekti. Aydemir Akbaş, film hakkında “Kolpaçino tarzı bir film olacak” dedi. Mehmet Yıldırım da “Güzel bir filmle geliyoruz. İlerleyen günlerde diğer oyuncuları da açıklayacağız” diye konuştu.
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5 ay sonra ilk konser
Soner Olgun, 5 aylık aradan sonra Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Oyuncu Celil Nalçakan’ın ortağı olduğu Cundali Yalıkavak’ta sahneye çıkan sanatçı, dinleyicilerine “Sizinle buluşmayı çok özlemişim” diye seslendi. Olgun’un sahnede 4 saat kaldığı gecenin sürprizi, Celil Nalçakan ve Zeynep Talu’dan geldi. İkili düet yaptıkları yeni şarkıları “Her Şey Seninle Güzel”i sahnede ilk kez seslendirdi.
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Boyatmayacağım
“Bal Gibi Olur”, “Bağrı Yanık Dostlara”, “Sabah Ola Hayrola” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Asu Maralman, imaj değiştirdi. Uzun saçlarını kestiren ve bir süre boyatmama kararı alan Maralman, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.
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Yeniden dillerde
Sedef Ergin, usta sanatçı Ayten Alpman’ın sesiyle hafızalara kazınan “Tek Başına” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının bu hareketli düzenlemesine DJ ve prodüktör Kanun Yıldırım imza attı. Ergin ve Yıldırım’ın işbirliğinden doğan yeni versiyon, müzikseverlerin beğenisini kazandı.
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Anlamlı çağrı
Seçkin Özdemir, yaklaşan doğum günü için hayranlarına bağış çağrısı yaptı. 25 Ağustos doğumlu oyuncu sosyal medya hesabında takipçilerine şöyle seslendi: “Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilikpaylaş sosyal medya platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız her bağış beni çok sevindirecektir. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım.” Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duraman da ünlü oyuncuya bu çağrısı içinteşekkürlerini iletti.
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Çekimleri Bursa’da başladı
Yönetmen Ümit Köreken’in Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’da TRT’nin ortak yapım ödülü desteğini alan yeni filmi “Bir Umut”un çekimleri Bursa’da başladı. Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu var. Yapım, filmlerde rol almak isteyen oyuncu Umut ile tiyatro yönetmeni Asiye’nin ilişkisindeki zor bir dönemi anlatıyor. Filmin vizyondan önce gelecek yıl gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde gösterilmesi planlanıyor.