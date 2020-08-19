Magazin turu (19 Ağustos 2020)

Bebeğe pandemi engeli Manken ve sunucu Tuğçe Sarıkaya, eşi Güven Dağıstan’la Nişantaşı’nda bir kafede otururken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Sarıkaya “Pandemi döneminde evdeydik. Fazla dışarı çıkmadık. Biraz ortalığın sakinleşmesiyle hem Didim’e gidip aile ziyaretinde bulunduk hem de birkaç gün Bodrum’a gidip kafa dinledik” diye konuştu. Yaklaşık 2 yıldır evli olan çift, “Bebek düşünüyor musunuz” sorusuna “Evet düşünüyoruz ama şu an pandemi var. Biz de ne yapacağımızı bilemedik” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)