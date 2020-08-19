Magazin turu (19 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Havuz pozu
Şükran Ovalı önceki gün havuz başında çekilen mayolu karelerini Instagram hesabına yükledi. Ünlü oyuncunun bu kareleri kısa sürede beğeni topladı.
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Haberim yokmuş gibi
Özer Sancak’tan boşanan Ebru Akel, 7 yaşındaki oğlu Eren ve arkadaşlarıyla birlikte Göcek’te tatil yapıyor. Ünlü sunucu önceki gün teknede arkadaşının çektiği bir karesini “Haberim yokmuş gibi çek” notuyla Instagram hesabına yükledi.
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Bodrum kırmızısı
Beyza Şekerci, Bodrum tatilinden kareler paylaştı. Kırmızı mayosuyla tekneden pozlar veren oyuncu, takipçilerinden beğeni aldı.
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Tekne turu
Hülya Avşar, tekne turuna çıktığı anları yoruma kapatarak sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçının doğallığı takipçileri tarafından birçok beğeni aldı.
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Sokak ortasında yakalamaca
Derya Çavuşoğlu, Bekir Aksoy’la evliliğinden olan oğlu Emir’le önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
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Oğluyla sokak ortasında yakalamaca oynayan Çavuşoğlu, “Şu sıralar neler yapıyorsunuz” diye soran muhabirlere “Avukatlık okuyorum, okulun bitmesine az kaldı. Yakın zamanda mesleğimi elime almak istiyorum” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)
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Scooter’dan vazgeCmiyor
İstanbul trafiğine elektrikli scooter’la çare bulan İrem Sak önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir eczaneye giren ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını “Her şey yolunda” diyerek yanıtsız bıraktı.
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Daha önce de elektrikli scooter’a binerken objektife yansıyan Sak, yoğun trafiği böyle aştığını söylemişti. (Cenker TEZEL)
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Sosyal mesafe mesajı
Aslı Enver, alışveriş için gittiği bir mağazada üzerinde ‘sosyal mesafe’ yazan yastıkla fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu bu kareyi Instagram hesabının Hikaye bölümünde takipçileriyle de paylaştı.
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Bebeğe pandemi engeli
Manken ve sunucu Tuğçe Sarıkaya, eşi Güven Dağıstan’la Nişantaşı’nda bir kafede otururken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Sarıkaya “Pandemi döneminde evdeydik. Fazla dışarı çıkmadık. Biraz ortalığın sakinleşmesiyle hem Didim’e gidip aile ziyaretinde bulunduk hem de birkaç gün Bodrum’a gidip kafa dinledik” diye konuştu. Yaklaşık 2 yıldır evli olan çift, “Bebek düşünüyor musunuz” sorusuna “Evet düşünüyoruz ama şu an pandemi var. Biz de ne yapacağımızı bilemedik” diye yanıt verdi. (Sayit DURMAZ)
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Müzik dünyasının yeni âşıkları
Müzik yazarı Hakan Kanburoğlu, Gökçe Kırgız ve Yılmaz Taner’in 7 aydır aşk yaşadığını duyurdu. Şu sıralar Çeşme’de tatil yapan ikilinin önümüzdeki aylarda evlenmek istediği söylendi. Aşk haberlerini doğrulayan Gökçe Kırgız, “Çok doğru ve eğlenceli bir adam var hayatımda” dedi.
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İmza sürprizi
Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, Zülfü Livaneli hayranı olduğunu açıkladı. Ünlü sanatçının kaleme aldığı kitapları sipariş veren Akın, kargoyu açınca büyük bir sürprizle karşılaştı. Livaneli’nin sipariş verdiği kitapları imzaladığını gören Akın mutluluğunu sosyal medya hesabından dile getirdi: “Zülfü Livaneli’nin en büyük hayranlarından biriyim... Livaneli’nin bana ve eşime imzaladığı özel ciltli kitapları görünce çok mutlu oldum.”
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Harbiye’nin yıldızları
Atlantis Yapım, ünlü isimleri Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında ilk olarak 21-22 Eylül’de başrollerini Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’in paylaştığı “Amadeus” adlı oyun sahnelenecek. 23 Eylül’de Haluk Levent, 24 Eylül ise MFÖ grubu konser verecek.
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‘Mutluluk’ size emanet
Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı “Mutluluk”u Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait şarkıya Nevşehir’de sosyal mesafe kurallarına uygun klip çeken Tanrıöver, “‘Mutluluk’ artık sizin güzel kalplerinize emanet, yüreğinizde hissetmeniz dileğiyle” diye konuştu.