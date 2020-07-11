Songül Karlı plaja indi!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Hayatımda yalnızca oğlum var
Karantina günlerini evde geçiren Songül Karlı, normalleşme ile birlikte soluğu Çeşme’de aldı. Arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’da Zigana Otel’de tatil yapan 45 yaşındaki Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: “Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var.”
2
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Teknede sakal tıraşı
Demet Akbağ, yakın arkadaşı Ata Demirer’le Bozcaada tatiline devam ediyor. Ünlü komedyenin teknesinde kalan Akbağ önceki gün onunla birlikte çekilen bir karesini Instagram hesabına “Sevgiler gencolar” diye yükledi. Demirer de sosyal medya hesabından Akbağ’ın sakal tıraşı yaptığı videoyu paylaştı.
3
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Baba-oğul deniz keyfi
İbrahim Kutluay oğlu Ömer’le Çeşme’de tatil yapıyor. Eski basketbolcu önceki gün oğluyla birlikte Before Sunset Beach’te görüntülendi. Baba-oğul bol bol yüzerek denizin keyfini çıkardı. ◊ Deniz BOY
4
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Kapalıyız pozu
Birce Akalay, Bodrum, Gümüşlük’teki tatiline devam ediyor. Oyuncu önceki gün bir mekandan fotoğrafını paylaştı.Akalay, bir köpeği severken verdiği pozun altına İngilizce olarak “Switched” (Kapalıyız) notunu yazdı.
5
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Türkiye’de huzurla tatil yapıyorum
Almula Merter Churm, yaz tatilini geçirmek için çocuklarıyla İngiltere’den Türkiye’ye geldi. Tatil beldelerinde salgına karşı üst düzey önlemler alındığına dikkat çeken sanatçı, “Türkiye sağlık konusunda dünyada lider konumda. Burada çocuklarımla beraber huzurla tatil yapıyorum” dedi. Kitapları İngilizce’ye de çevrilen Churm, İngiltere’deki tanıdıklarına, okurlarına ve çevresine de tatil için Türkiye’yi önerdiğini söyledi: “Yurtdışından gelecek turist de güvenle konaklayabilir. “
6
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Aşkların güzelinin güzeli
Ailesiyle birlikte tatil yapan Gökhan Türkmen önceki gün eşi Sinem Aksoy’la bir karesini Instagram hesabına yükledi. Ünlü şarkıcı o karenin altına romantik bir not düşmeyi de unutmadı: “Aşkların güzelinin güzeli.”
7
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Karavanla Alaçatı’da
Cem Hakko, yeni aldığı karavanıyla tatile çıktı. Alaçatı’da tatil yapan ünlü işadamı ve eşi Ronit Hakko, önceki gün karavanı park ettikleri sahilde görüntülendi.
8
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Önce dizüstü bilgisayarından işlerini kontrol eden Cem Hakko, ilerleyen saatlerde denize açılarak rüzgar sörfü yaptı. Ünlü işadamı deniz keyfi sonrası mangal yaparken, eşi Ronit Hakko masayı hazırladı. ◊ Deniz BOY
9
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Bodrum’da buluştular
Bodrum’daki Caresse a Luxury Collection Resort & Spa’nın sahilinde yer alan Buddha-Bar Beach, ünlü isimleri ağırladı. Acun Ilıcalı, Volkan Büyükhanlı ve Hidayet Türkoğlu geçtiğimiz gün plajda bir araya geldi.
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Volkan Büyükhanlı ve eşi Sanem Büyükhanlı ayrıca mekanda yakın dostları Burcu Esmersoy, Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Lal Ersu, Sinan Ekincioğlu ve Alberto Mizrahi ile buluştu.
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Uyumlu sevgililer
Tümer Metin ve Gamze Topuz önceki gün Zorlu AVM’deydi. Sevgililer, bir restoranda baş başa yemek yedi. Çifte daha sonra yakın arkadaşları eşlik etti. İkilinin uyumlu giyim tarzı, neşeli ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Sürpriz kutlama
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, önceki gün eşi Elif İnci Aras ve oğlu Atlas ile Bodrum’daki Serafina Mare’de eğlendi. Elif İnci Aras, eşine yaş günü sürprizi de yaptı. İşadamı, pastasının mumlarını oğluyla söndürdü.
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Güvenli tatil
Bodrum-Torba’da hizmet veren, Adnan Erciyas ile Nesil Erciyas’in sahibi olduğu Moyo Beach Hotel, Covid-19 salgınına karşı aldığı üst düzey tedbirlerle kapılarını misafirlerine açtı. Ortak kullanım alanlarının sık sık dezenfekte edildiği otelde, sahil ve havuzdaki şezlongların mesafesi de 1’er metre olarak ayarlandı.
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Trafiğe çözüm
Esengül Aypek, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Yoğun trafikten kurtulmak isteyen oyuncu, elektrikli scooter kiraladı. Kredi kartı numarasını işlem yaparken ezbere giren Aypek, “Kart numarası aklımda. 5 kredi kartım var, hepsinin numaralarını biliyorum” dedi. ◊ Cenker TEZEL
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Bakım zamanı
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken ünlü model, “Yüz bakımı için geldim. Çeşme tatilim bitti. Şimdi de Marmaris tatilim başlayacak” dedi.
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Nazardan korkuyorum
Saruhan Hünel, önceki gün yeni sevgilisiyle Aqua Florya’daydı. Çift, erken saatlerde geldikleri AVM’de baş başa kahvaltı yaptı. Hünel daha sonra sevgilisiyle el ele alışveriş turuna çıktı. Oyuncu, sevgilisinin adını soran muhabirlere “Onu da sormayın. Nazardan korkuyorum” dedi.
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AVM şıklığı
Emina Jahovic önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Yalnız başına geldiği AVM’de Cantinery’de kız arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen şarkıcı, şık tarzıyla beğeni topladı.
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Konseri yayında
Hayko Cepkin’in 31 Ocak 2020 tarihinde verdiği “An Epic Symphony” adlı konseri ünlü şarkıcının YouTube kanalında yayınlandı. Cepkin’in Turhan Yükseler’in yönettiği 60 kişilik senfoni orkestrasıyla verdiği konserin montajı 5 ay sürdü.
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New York’tan övgü
Fadik Sevin Atasoy, “Muse 90401” adlı müzikali ile New York’ta düzenlenecek dünyanın en kapsamlı tek kişilik oyunlar festivali “United Solo”ya katılacak. Festivalin sosyal medya hesaplarında Atasoy’dan övgüyle bahsedildi. Yapılan paylaşımda “Sanat bizi her yere taşıyacak güce sahiptir. Bir kadın şovu Muse 90401’den güzel bir performans ile sanatçı Fadik Sevin Atasoy’a göz atın” denildi.
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Bir çocuk daha istiyorum
Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de yayınlanan “Piyanist” adlı programında Berkay’ı ağırladı. Sinan Akçıl’la piyano başında sohbet eden şarkıcı, “Ben kalabalık aileyi çok seviyorum, bir tane daha çocuk istiyorum. Özlem’le bu konuları konuşuyoruz” dedi. Özlem Ada Şahin’le evli olan Berkay’ın iki kızı var.