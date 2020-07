Songül Karlı plaja indi!

New York’tan övgü Fadik Sevin Atasoy, “Muse 90401” adlı müzikali ile New York’ta düzenlenecek dünyanın en kapsamlı tek kişilik oyunlar festivali “United Solo”ya katılacak. Festivalin sosyal medya hesaplarında Atasoy’dan övgüyle bahsedildi. Yapılan paylaşımda “Sanat bizi her yere taşıyacak güce sahiptir. Bir kadın şovu Muse 90401’den güzel bir performans ile sanatçı Fadik Sevin Atasoy’a göz atın” denildi.