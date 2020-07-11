Songül Karlı plaja indi!

Bir çocuk daha istiyorum Sinan Akçıl, UçanKuş TV’de yayınlanan “Piyanist” adlı programında Berkay’ı ağırladı. Sinan Akçıl’la piyano başında sohbet eden şarkıcı, “Ben kalabalık aileyi çok seviyorum, bir tane daha çocuk istiyorum. Özlem’le bu konuları konuşuyoruz” dedi. Özlem Ada Şahin’le evli olan Berkay’ın iki kızı var.