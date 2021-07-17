Magazin dünyasında neler oluyor? Ünlü oyuncu Dilşad Çelebi anne olmak için gün sayıyor...

Aşı olunca kafam rahatladı Ünlü oyuncular Burcu Kara ve Naz Elmas, önceki gün aşı oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kara, fotoğrafının altına şu notu yazdı: “Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz.” Naz Elmas da aşı pozuna “Covid aşı sıram geldi. İnsanların kendine olan saygısı bir yana topluma olan saygısı yüzünden aşı olması gerektiğini düşünüyorum” notunu düştü.