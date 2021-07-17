Magazin dünyasında neler oluyor? Ünlü oyuncu Dilşad Çelebi anne olmak için gün sayıyor...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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'Yeni bir galaksi doğuyor içimde '
2017 yılında Samet Evci ile nikah masasına oturan oyuncu Dilşad Çelebi, anne olmak için gün sayıyor. Genç oyuncu, karnı burnunda pozunu "Yeni bir galaksi doğuyor içimde " notu ile Instagram'da paylaştı.
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Antrenman şart
Müjgan Ferhan Şensoy ve müzisyen eşi Cem Öget önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Aile dostlarının çocuğunu bebek arabasıyla gezdirirken görüntülenen Öget, eşinin doğumuna sayılı günler kaldığını söyledi: “Çok az kaldı. Antrenman şart.” (Sayit DURMAZ)
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Tarzını sevdik
Ünlü oyuncu Mine Tugay, bahçesinde çekilmiş pozlarını Instagram hesabından “Seviyorum bu seriyi” notuyla paylaştı. Tugay’ın hayranları fotoğrafa “Biz de tarzını sevdik” yorumları yaptı.
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Aşı olunca kafam rahatladı
Ünlü oyuncular Burcu Kara ve Naz Elmas, önceki gün aşı oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kara, fotoğrafının altına şu notu yazdı: “Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz.” Naz Elmas da aşı pozuna “Covid aşı sıram geldi. İnsanların kendine olan saygısı bir yana topluma olan saygısı yüzünden aşı olması gerektiğini düşünüyorum” notunu düştü.
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Eğlenceli ekip
Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Ercan Avşar önceki gün Etiler’deki Tepsi Et’te yemek yedi. Arkadaş grubu, yemekten videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Kırık parmakla sahneye çıktı
Derya Bedavacı, önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki Mücver Restaurant’da sahne aldı. Sahneye kırık parmakla çıkan şarkıcı, “Küçük bir kaza geçirdim, baş parmağımı arabanın kapısına sıkıştırdım. Baş parmağımdaki demiri sakın aksesuar falan sanmayın” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
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Eğlenmeyi özlemişim
Serhan Sokulgan önceki gece Beyoğlu Rixos Otel’in terasında Golden Hour’da DJ’lik yaptı. Gecede Sokulgan’ı yalnız bırakmayanlar arasında Gizem Özdilli de vardı. Ünlü model, “Gerçekten çok iyi geldi. Eğlenmeyi özlemişim. Canım arkadaşım Serhan’a beni misafir ettiği için teşekkür ediyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Eşe sürpriz doğum günü
Şarkıcı Murat Kurşun ve eşi Asena Kurşun, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Meos Balık’ta eşine doğum günü sürprizi hazırlayan Kurşun, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Eşinin elini tutan Murat Kurşun, “Yıllar, seni benden ayırmasın. İyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Nice senelere” dedi. Muhabirlerin “Yeni proje var mı?” sorusu üzerine “Bu hafta Çeşme’ye gidiyorum, konserlerim başladı. Yakında da yeni şarkılar çıkacak” diyen şarkıcı, vale noktasından özel aracını alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.
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30 Temmuz'da vizyonda
Yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği yönetmenliğini ve senaryosunu Giray Altınok’un yaptığı “Bize Müsaade” filmi 30 Temmuz’da vizyona girecek.Film için sıfırdan hastane inşa edildi. 200 kişilik ekip, Büyük Ada’daki boş bir binayı hastane yapmak için bir ay çalıştı. Oyuncu, yönetmen ve senarist 3 arkadaşın akıl hastanesinde zorla tutulmasının konu alındığı filmde başrolü Giray Altınok, Fırat Albayrak ve Sami Aksu üstleniyor.