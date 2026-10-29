Magazin dünyasında neler oluyor?

Şarkıyı iki saatte yazdık

Poizi ve Mero, yeni bir şarkının hazırlık sürecinde olduklarını söyledi. Mero, “Çok güzel bir şarkı oldu. Herkes de çok beğendi” dedi. İkili, iki saatte şarkıyı yazıp kaydettiklerini de belirtti. Poizi, Mero’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte projenin hızla şekillendiğini söyledi. İkili, Avrupa’da yoğun bir konser takvimine sahip olduklarını da belirtti. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Poizi, hayatında kimsenin olmadığını açıkladı: “Dünyayı da gezmeye başladık, çemberi iyice genişlettik ama olmuyor. Kader, kısmet bu işler.” (Sayit DURMAZ)