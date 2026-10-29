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Magazin dünyasında neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Magazin Dünyası#Sahne#Müzik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...