Dilara Aksüyek 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılşmıştı... 'O sayfayı çoktan kapattım'

İkinci Harbiye çıkarması Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında ikinci kez hayranlarıyla buluştu. Konserin açılışını “Delikanlım” şarkısıyla yapan ünlü sanatçı, “Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz” dedi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Tilbe’yi konser sonunda hayranları ayakta alkışladı. (Sayit DURMAZ)