Dilara Aksüyek 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılşmıştı... 'O sayfayı çoktan kapattım'
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
O sayfayı çoktan kapattım
Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, oyuncu Onur Bay’la ayrılmaları hakkındaki sorulara “Ben o sayfayı çoktan kapattım, siz hâlâ orada mısınız” cevabını verdi. Oyuncu ayrıca yeni projesi “Baş Belası”nın çekimlerinin iyi gittiğini söyledi. (Sayit DURMAZ)
2
Gururlu anne
Afra Saraçoğlu, köpeğiyle havuz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Saraçoğlu, deniz yatağına bindirdiği köpeğiyle pozuna şu notu yazdı: “Gururlu anne.” Oyuncunun sevgili Mert Yazıcıoğlu da öpücük smile ile yorum yaptı.
3
New York sokaklarında
Oyuncu Belçim Bilgin, New York sokaklarındaki keyifli hallerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bilgin, son fotoğrafının altına Billy Joel’in “New York State Of Mind” şarkısındaki “Çünkü ben New Yorklu ruh halindeyim” sözlerini yazdı.
4
Yeni imaj
Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Saçlarına kakül kestirerek, farklı bir stilde tarayan Ergüçlü’nün yeni imajı bazı hayranları tarafından çok beğenilirken, bazıları olumsuz tepki verdi. Sosyal medya postları yorumlara kapalı olduğundan farklı platformlarda tepkilerini gösteren hayranları, oyuncunun eski tarzına geri dönmesini istedi.
5
Tatile devam
Oyuncu Asena Tugal, Bodrum tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tugal, son olarak mavi şapkasıyla çekilmiş bir karesini “Hop” notuyla beğeniye sundu.
6
Sahil tarzı
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, ALL dergisinin temmuz ve ağustos kapağında yer aldı. Sönmez, Jiyan Kızılboğa’nın objektifine poz verdi. Oyuncunun sahil pozları birçok beğeni ve yorum aldı.
7
Yaz şarkısı
Bade Nosa’nın yeni single’ı “Çiçek Gibi”, dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının söz ve müziği Bade Nosa’ya, düzenlemesi Ahmet Ali Arslan’a ait. Şarkıcı, yaza ithaf ettiği şarkısı hakkında şunları söyledi: “Bu şarkımda hayata dair beklentilerimi seslendirdim. Biricik hayatlarımızı başkalarının bahçelerinde kurutmamak gerektiğini anlattım.”
8
90’lar eğlencesi
Metin Arolat, önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı. Şarkıcı, 90’lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Arolat, “Eğlenmeye hasret kalmışız. Bu gece doyasıya eğlenelim” dedi. Şarkıcı, bazı şarkıları masaların üzerinde söyledi.
9
Yeniden yorumladı
Stran, “Ay İnanmıyorum” şarkısını yeniden seslendirdi ve müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Aşkın Nur Yengi’ye ait olan şarkının yeni versiyonun düzenlemesine Saki Çimen imza attı. Şarkının videosu ise Ahmet Bayer ve Saki Çimen tarafından çekildi.
10
Hollywood yıldızlarına gönderme yaptı
Jale’nin, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single’ı “Sandık Lekesi”nin klibi yayınlandı. Klip, Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Dada Salon Kabarett’te çekildi. Jale, Marilyn Monroe, Liza Minnelli ve Audrey Hepburn gibi giyindi. Jale’ye Hollywood yıldızlarına gönderme yaptığı klibinde 4 erkek dansçı eşlik etti.
11
21 Temmuz’da sahnede
Gökhan Türkmen uzun bir aradan sonra İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Yıldızlar Geçidi’nde sahne alacak. ◊ Ünlü şarkıcı, 21 Temmuz’da gerçekleşecek konserde zengin repertuvarı ve kalabalık orkestrasıyla sevenlerini karşılayacak.
12
İkinci Harbiye çıkarması
Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında ikinci kez hayranlarıyla buluştu. Konserin açılışını “Delikanlım” şarkısıyla yapan ünlü sanatçı, “Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz” dedi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Tilbe’yi konser sonunda hayranları ayakta alkışladı. (Sayit DURMAZ)