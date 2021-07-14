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GeriMagazin Dilara Aksüyek 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılşmıştı... 'O sayfayı çoktan kapattım'
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Magazin
Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 08:30 | 

Dilara Aksüyek 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'dan ayrılşmıştı... 'O sayfayı çoktan kapattım'

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1O sayfayı çoktan kapattım

O sayfayı çoktan kapattım

Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, oyuncu Onur Bay’la ayrılmaları hakkındaki sorulara “Ben o sayfayı çoktan kapattım, siz hâlâ orada mısınız” cevabını verdi. Oyuncu ayrıca yeni projesi “Baş Belası”nın çekimlerinin iyi gittiğini söyledi. (Sayit DURMAZ)

2Gururlu anne

Gururlu anne

Afra Saraçoğlu, köpeğiyle havuz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Saraçoğlu, deniz yatağına bindirdiği köpeğiyle pozuna şu notu yazdı: “Gururlu anne.” Oyuncunun sevgili Mert Yazıcıoğlu da öpücük smile ile yorum yaptı.

3New York sokaklarında

New York sokaklarında

Oyuncu Belçim Bilgin, New York sokaklarındaki keyifli hallerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bilgin, son fotoğrafının altına Billy Joel’in “New York State Of Mind” şarkısındaki “Çünkü ben New Yorklu ruh halindeyim” sözlerini yazdı.

4Yeni imaj

Yeni imaj

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Saçlarına kakül kestirerek, farklı bir stilde tarayan Ergüçlü’nün yeni imajı bazı hayranları tarafından çok beğenilirken, bazıları olumsuz tepki verdi. Sosyal medya postları yorumlara kapalı olduğundan farklı platformlarda tepkilerini gösteren hayranları, oyuncunun eski tarzına geri dönmesini istedi.

5Tatile devam

Tatile devam

Oyuncu Asena Tugal, Bodrum tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tugal, son olarak mavi şapkasıyla çekilmiş bir karesini “Hop” notuyla beğeniye sundu.

6Sahil tarzı

Sahil tarzı

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, ALL dergisinin temmuz ve ağustos kapağında yer aldı. Sönmez, Jiyan Kızılboğa’nın objektifine poz verdi. Oyuncunun sahil pozları birçok beğeni ve yorum aldı.

7Yaz şarkısı

Yaz şarkısı

Bade Nosa’nın yeni single’ı “Çiçek Gibi”, dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının söz ve müziği Bade Nosa’ya, düzenlemesi Ahmet Ali Arslan’a ait. Şarkıcı, yaza ithaf ettiği şarkısı hakkında şunları söyledi: “Bu şarkımda hayata dair beklentilerimi seslendirdim. Biricik hayatlarımızı başkalarının bahçelerinde kurutmamak gerektiğini anlattım.”

890’lar eğlencesi

90’lar eğlencesi

Metin Arolat, önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı. Şarkıcı, 90’lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Arolat, “Eğlenmeye hasret kalmışız. Bu gece doyasıya eğlenelim” dedi. Şarkıcı, bazı şarkıları masaların üzerinde söyledi.

9Yeniden yorumladı

Yeniden yorumladı

Stran, “Ay İnanmıyorum” şarkısını yeniden seslendirdi ve müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Aşkın Nur Yengi’ye ait olan şarkının yeni versiyonun düzenlemesine Saki Çimen imza attı. Şarkının videosu ise Ahmet Bayer ve Saki Çimen tarafından çekildi.

10Hollywood yıldızlarına gönderme yaptı

Hollywood yıldızlarına gönderme yaptı

Jale’nin, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single’ı “Sandık Lekesi”nin klibi yayınlandı. Klip, Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Dada Salon Kabarett’te çekildi. Jale, Marilyn Monroe, Liza Minnelli ve Audrey Hepburn gibi giyindi. Jale’ye Hollywood yıldızlarına gönderme yaptığı klibinde 4 erkek dansçı eşlik etti.

1121 Temmuz’da sahnede

21 Temmuz’da sahnede

Gökhan Türkmen uzun bir aradan sonra İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Yıldızlar Geçidi’nde sahne alacak. ◊ Ünlü şarkıcı, 21 Temmuz’da gerçekleşecek konserde zengin repertuvarı ve kalabalık orkestrasıyla sevenlerini karşılayacak.

12İkinci Harbiye çıkarması

İkinci Harbiye çıkarması

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında ikinci kez hayranlarıyla buluştu. Konserin açılışını “Delikanlım” şarkısıyla yapan ünlü sanatçı, “Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz” dedi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Tilbe’yi konser sonunda hayranları ayakta alkışladı. (Sayit DURMAZ)

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