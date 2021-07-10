Sinem Kobal imaj değiştirdi

Trakya genlerim sağlam Nurseli İdiz yakında çekimleri başlayacak komedi filminin senaryosuna çalışırken Nişantaşı’nda görüntülendi. Nurseli İdiz, estetik takıntılı bir kadını oynayacağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyledi: “Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü, suratını yaptırıyor. Ben doğalımdır. Botoks, hiç yaptırmadım. Çünkü ifade kaybı oluyor. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var.” (Behlül AYDIN)