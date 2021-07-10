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Magazin
Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 08:49 | 

Sinem Kobal imaj değiştirdi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Artık esmer

Artık esmer

Sinem Kobal, yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda etti. Saçlarını koyu renge boyatan Kobal'ın yeni imajına beğeni yağdı.

2Saat kaç diye soran olursa

Saat kaç diye soran olursa

Helin Avşar, kol saatini ayak bileğine taktı, fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Avşar’ın “Ben koluma saat takamıyorum uzun süre. Böyle çok rahat oldu” notuyla sayfasına eklediği fotoğrafın altına “Yeni bir akım başlar mı?”, “Saate nasıl bakıyorsun?”, “Saat kaç diye soran olursa ayağını uzatırsın” şeklinde yorumlar yapıldı.

3Aşk şarkıları

Aşk şarkıları

Oyuncu Demet Evgar, önceki gece sevgilisi Levent Babataş’la Asmalımescit’teki Corridor adlı mekanda görüntülendi. Birbirine sarılarak şarkılara eşlik eden çift, objektifleri fark edince eğlenceyi noktaladı. İkili, bindikleri araçla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

4Trakya genlerim sağlam

Trakya genlerim sağlam

Nurseli İdiz yakında çekimleri başlayacak komedi filminin senaryosuna çalışırken Nişantaşı’nda görüntülendi. Nurseli İdiz, estetik takıntılı bir kadını oynayacağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyledi: “Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü, suratını yaptırıyor. Ben doğalımdır. Botoks, hiç yaptırmadım. Çünkü ifade kaybı oluyor. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var.” (Behlül AYDIN)

5Hep siz mi güneşleneceksiniz

Hep siz mi güneşleneceksiniz

Lerzan Mutlu, Bodrum tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Mutlu, bikinili bir karesine nazar boncuğu emojisi koyup yoruma kapattı ve “Hep siz mi güneşleneceksiniz?” notuyla paylaştı.

6Aşıklar

Aşıklar

Geçtiğimiz haftalarda sürpriz birlikteliklerini duyuran oyuncu Müjde Uzman ve komedyen Oğuzhan Uğur çiftinden yeni fotoğraf geldi. Uzman, Bozburun’daki tatillerinde çekilmiş el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, birçok yorum ve beğeni aldı.

7Plaj stili

Plaj stili

Bodrum’da eşi Burak Sağyaşar ile tatil yapan Hatice Şendil, keyifli anlarını Instagram takipçileriyle de paylaşıyor. Önceki gün tekne turu yapan oyuncu, verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Yeni saç modeli çok beğenilen Şendil, plaj stiliyle de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

8Tatilde bile antrenman

Tatilde bile antrenman

Kickboks ve Muaythai alanında dereceleri bulunan Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile birlikte Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. İskelede güneşlenen sporcu çift, denize girmeden önce kısa bir antrenman yaptı. Uzun süre denizde yüzerek keyifli anlar yaşayan ikili, birbirini öpücük yağmuruna tuttu.

9Gümbür gümbür geliyorum

Gümbür gümbür geliyorum

Gülşen önceki gün Baltalimanı’nda görüntülendi. Aracının içinde objektife yansıyan şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Tatil planıyla ilgili soruya “Uzun süredir dinleniyoruz, şimdi iş zamanı” diye yanıt veren Gülşen, sahneleri özlediğini söyledi: “İlk konserimi Ankara’da verdim, çok heyecanlandım. Şimdi sürekli stüdyodayım. Serdar Ortaç ve Şehrazat’ın proje albümlerinde varım. Ayrıca bir albüm, bir de single çalışmam var. Gümbür gümbür geliyorum!” (Behlül AYDIN)

10Bodrum’da pahalı yerlere gitmem

Bodrum’da pahalı yerlere gitmem

Nilgün Belgün, önceki gün Bebek’teydi. Bir kafede yemek yiyen Belgün, tatilden yeni geldiğini söyledi: “Bodrum kalabalıklaşmaya başladı, benim tatilim bitti. Kalabalığı sevdiğim tek yer, tiyatro salonları.” Oyuncu, gazetecilerin Bodrum’daki fahiş fiyatları hatırlatması üzerine “Ben öyle pahalı yerlere gitmem. Eğer öyle bir hesap gelirse orayı hemen terk ederim” dedi. (Behlül AYDIN)

11Kıbrıs’ta aşı oldu

Kıbrıs’ta aşı oldu

Oyuncu Zuhal Topal, tatil için Kıbrıs’ı seçti. Topal, bu sırada da Covid-19 aşısını olmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, doktorlarla çekilmiş karesini sosyal medya hesabından “Aşımı oldum” notuyla paylaştı.

12Karnaval pozu

Karnaval pozu

Berkay, yeni şarkısı “Karnaval”ı dinleyicileriyle buluşturdu.Söz ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait “Karnaval”, klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlandı. Single’ının tanıtımı için objektif karşısına geçen Berkay, dövmelerini sergilediği pozlar verdi.

Yeni şarkısını yayınladıktan sonra konser çalışmalarına odaklanan Berkay, yaz boyunca Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana’da sevenleriyle buluşacak.

13Kainat ortaklığı

Kainat ortaklığı

Edis, Ekin Beril ve Anıl Piyancı, Coca Cola’nın yeni reklam filmi için “Kainat” adlı bir şarkı hazırladı. Prodüktörlüğünü Jingle House’dan Ömer Ahunbay’ın üstlendiği şarkının tamamı, dijital platformlarda yayınlandı.

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