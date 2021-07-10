Sinem Kobal imaj değiştirdi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Artık esmer
Sinem Kobal, yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda etti. Saçlarını koyu renge boyatan Kobal'ın yeni imajına beğeni yağdı.
2
Saat kaç diye soran olursa
Helin Avşar, kol saatini ayak bileğine taktı, fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Avşar’ın “Ben koluma saat takamıyorum uzun süre. Böyle çok rahat oldu” notuyla sayfasına eklediği fotoğrafın altına “Yeni bir akım başlar mı?”, “Saate nasıl bakıyorsun?”, “Saat kaç diye soran olursa ayağını uzatırsın” şeklinde yorumlar yapıldı.
3
Aşk şarkıları
Oyuncu Demet Evgar, önceki gece sevgilisi Levent Babataş’la Asmalımescit’teki Corridor adlı mekanda görüntülendi. Birbirine sarılarak şarkılara eşlik eden çift, objektifleri fark edince eğlenceyi noktaladı. İkili, bindikleri araçla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
4
Trakya genlerim sağlam
Nurseli İdiz yakında çekimleri başlayacak komedi filminin senaryosuna çalışırken Nişantaşı’nda görüntülendi. Nurseli İdiz, estetik takıntılı bir kadını oynayacağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söyledi: “Biraz rol yapmayı seven, estetiğe çok düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü, suratını yaptırıyor. Ben doğalımdır. Botoks, hiç yaptırmadım. Çünkü ifade kaybı oluyor. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var.” (Behlül AYDIN)
5
Hep siz mi güneşleneceksiniz
Lerzan Mutlu, Bodrum tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Mutlu, bikinili bir karesine nazar boncuğu emojisi koyup yoruma kapattı ve “Hep siz mi güneşleneceksiniz?” notuyla paylaştı.
6
Aşıklar
Geçtiğimiz haftalarda sürpriz birlikteliklerini duyuran oyuncu Müjde Uzman ve komedyen Oğuzhan Uğur çiftinden yeni fotoğraf geldi. Uzman, Bozburun’daki tatillerinde çekilmiş el ele pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, birçok yorum ve beğeni aldı.
7
Plaj stili
Bodrum’da eşi Burak Sağyaşar ile tatil yapan Hatice Şendil, keyifli anlarını Instagram takipçileriyle de paylaşıyor. Önceki gün tekne turu yapan oyuncu, verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Yeni saç modeli çok beğenilen Şendil, plaj stiliyle de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
8
Tatilde bile antrenman
Kickboks ve Muaythai alanında dereceleri bulunan Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile birlikte Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. İskelede güneşlenen sporcu çift, denize girmeden önce kısa bir antrenman yaptı. Uzun süre denizde yüzerek keyifli anlar yaşayan ikili, birbirini öpücük yağmuruna tuttu.
9
Gümbür gümbür geliyorum
Gülşen önceki gün Baltalimanı’nda görüntülendi. Aracının içinde objektife yansıyan şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. Tatil planıyla ilgili soruya “Uzun süredir dinleniyoruz, şimdi iş zamanı” diye yanıt veren Gülşen, sahneleri özlediğini söyledi: “İlk konserimi Ankara’da verdim, çok heyecanlandım. Şimdi sürekli stüdyodayım. Serdar Ortaç ve Şehrazat’ın proje albümlerinde varım. Ayrıca bir albüm, bir de single çalışmam var. Gümbür gümbür geliyorum!” (Behlül AYDIN)
10
Bodrum’da pahalı yerlere gitmem
Nilgün Belgün, önceki gün Bebek’teydi. Bir kafede yemek yiyen Belgün, tatilden yeni geldiğini söyledi: “Bodrum kalabalıklaşmaya başladı, benim tatilim bitti. Kalabalığı sevdiğim tek yer, tiyatro salonları.” Oyuncu, gazetecilerin Bodrum’daki fahiş fiyatları hatırlatması üzerine “Ben öyle pahalı yerlere gitmem. Eğer öyle bir hesap gelirse orayı hemen terk ederim” dedi. (Behlül AYDIN)
11
Kıbrıs’ta aşı oldu
Oyuncu Zuhal Topal, tatil için Kıbrıs’ı seçti. Topal, bu sırada da Covid-19 aşısını olmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, doktorlarla çekilmiş karesini sosyal medya hesabından “Aşımı oldum” notuyla paylaştı.
12
Karnaval pozu
Berkay, yeni şarkısı “Karnaval”ı dinleyicileriyle buluşturdu.Söz ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Serhat Şensesli’ye ait “Karnaval”, klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlandı. Single’ının tanıtımı için objektif karşısına geçen Berkay, dövmelerini sergilediği pozlar verdi.
Yeni şarkısını yayınladıktan sonra konser çalışmalarına odaklanan Berkay, yaz boyunca Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana’da sevenleriyle buluşacak.
13
Kainat ortaklığı
Edis, Ekin Beril ve Anıl Piyancı, Coca Cola’nın yeni reklam filmi için “Kainat” adlı bir şarkı hazırladı. Prodüktörlüğünü Jingle House’dan Ömer Ahunbay’ın üstlendiği şarkının tamamı, dijital platformlarda yayınlandı.