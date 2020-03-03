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Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 14:18, /

Mağazada bebeğinin bezini değiştirdi

Kısa bir süre önce anne olan ünlü model gittiği mağazada bebeğinin bezini değiştirdi.

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Moda dünyasında "bedensel olumlama" akımının öncülerinden biri olan kıvrımlı model Ashley Graham sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Kısa bir süre önce anne olan 32 yaşındaki model, minik oğluyla çıktığı  alışverişte, ofis malzemeleri satan mağazanın bir köşesinde onun altını değiştirirken çekilen pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

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Markette bir bebek bezi değiştirme odası bulunmadığını belirten Graham, "Şükürler olsun ki bebek bezi ve alt değiştirme matı yanımda" yazdı. Modelin bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Graham'ın fotoğrafı yaklaşık 900 bin kişiden beğeni aldı.

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Ashley Graham daha önce bebeğini emzirirken ya da onun için süt sağarken çekilen pozlarını paylaşmıştı. Modelin bir takipçisi kendisinin de bir kitapçı dükkanında bebeğinin bezini değiştirdiğini belirtti. Ashley Graham ve eşi Justin Ervin, bu yılın 18 Ocak tarihinde bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurmuştu. Çift erkek bebeğe Isaac Menelik Giovanni adını verdi. Graham bebeğini doğal yöntemlerle evde doğurdu.

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