Mağazada bebeğinin bezini değiştirdi

Ashley Graham daha önce bebeğini emzirirken ya da onun için süt sağarken çekilen pozlarını paylaşmıştı. Modelin bir takipçisi kendisinin de bir kitapçı dükkanında bebeğinin bezini değiştirdiğini belirtti. Ashley Graham ve eşi Justin Ervin, bu yılın 18 Ocak tarihinde bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurmuştu. Çift erkek bebeğe Isaac Menelik Giovanni adını verdi. Graham bebeğini doğal yöntemlerle evde doğurdu.