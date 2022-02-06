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Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle

#İstanbul#Beykoz#Nurgül Arslan

İstanbul Beykoz'da ailesiyle seyir halindeki otomobilde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Çevredekiler seferler olurken, çocuk hastaneye götürülmek istendi. Bu sırada caddedeki bir mağazanın çalışanı Nurgül Arslan yardıma koştu. Arslan, "Heimlich manevrası" ile çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. Nurgül Arslan, "Dışarıdan bir çığlık sesi geldi. Kadın kucağında çocuğu götürüyordu. Kadının durumuna çok üzüldüm. Ben de bir anneyim. Benim çocuğumda o durumda olsa başkası da aynı şeyi yapardı" dedi. Op. Dr. Ahmet Karadağ ise "Hanımefendiyi tebrik ediyorum. Müthiş bir hamleyle cismi çıkartmış. Çocuğun hayatını kurtarmış. Çünkü orada dakikalarla mücadele ediliyor. Bu çocuk belki bir dakika kadar daha kalsaydı muhtemelen sağlığıyla ilgili çok daha kötü şeyler olabilirdi" diye konuştu.

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3/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
4/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
5/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
6/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
7/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
8/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
9/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
10/10Mağaza çalışanından 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtaran hamle
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#İstanbul#Beykoz#Nurgül Arslan