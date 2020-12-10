Dünya cennetinde tatil

Müzik dünyasının kraliçesi olarak tanınan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, sevgilisi ve bir grup arkadaşıyla birlikte Noel tatiline çıktı.24 yaşındaki Lourdes Leon ve grubu, tatil için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Gençler; önceki gün de plajın keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. Lourdes Leon, sevgilisiyle birlikte uzun uzun denize girdi. Leon ve sevgilisi sonra da dalgaların karşısına oturup sohbet ettiler.Lourdes Leon'un alt parçası siyah, üst parçası neon sarı renkte bir bikini giydi.Genç kız, tırnaklarına da bikinisinin üst parçasına uygun renkte ojeler sürdü.Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi.Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor.Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor. Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.