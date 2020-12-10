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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 09:43 | 

Dünya cennetinde tatil

Ünlü şarkıcının kızı, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilde görüntülendi.

Mega News Agency

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Müzik dünyasının kraliçesi olarak tanınan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, sevgilisi ve bir grup arkadaşıyla birlikte Noel tatiline çıktı.

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24 yaşındaki Lourdes Leon ve grubu, tatil için Meksika'nın Tulum kentini seçti. Gençler; önceki gün de plajın keyfini çıkarırken objektiflere takıldı. 

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Lourdes Leon, sevgilisiyle birlikte uzun uzun denize girdi. Leon ve sevgilisi sonra da dalgaların karşısına oturup sohbet ettiler.

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Lourdes Leon'un alt parçası siyah, üst parçası neon sarı renkte bir bikini giydi.

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Genç kız, tırnaklarına da bikinisinin üst parçasına uygun renkte ojeler sürdü.

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Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi.

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Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.

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Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor.

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Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor.

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Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.

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