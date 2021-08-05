Madonna ile Guy Ritchie'nin oğlu Rocco büyüdü de aşık oldu

KIZ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU Rocco Ritchie ile yanındaki kız arkadaşı, ne çevrelerindeki diğer insanlara ne de görüntülenme olasılığına aldırarak uzun uzun öpüştü. Sonra da gülüşüp şakalaşarak kumsala çıktılar. Rocco Ritchie son olarak Kim Turnbull ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Bir dönem her yerde el ele görüntülenen ikili, daha sonra yollarını ayırdı. Rocco Ritchie, Madonna'nın dört çocuğundan biri. Rocco'nun Lourdes adında bir ablası iye David ve Mercy adında kardeşleri bulunuyor.