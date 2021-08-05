Madonna ile Guy Ritchie'nin oğlu Rocco büyüdü de aşık oldu
Gösteri dünyasının bazı ünlüleri artık eskisi kadar öne çıkmıyor olsalar da onların yerini çocukları almaya başladı. Bunların çarpıcı örneklerinden biri de pop müziğin prensesi Madonna ile yönetmen Guy Ritchie'nin oğlu Rocco Ritchie.
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MADONNA İLE GUY RITCHIE'NİN OĞLU
Gösteri dünyasının bazı ünlüleri artık eskisi kadar öne çıkmıyor olsalar da onların yerini çocukları almaya başladı. Bunların çarpıcı örneklerinden biri de pop müziğin prensesi Madonna ile yönetmen Guy Ritchie'nin oğlu Rocco Ritchie.
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20 YAŞINDA VE AŞIK
Henüz 20 yaşında olan ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Rocco Ritchie şu sıralar Sardinya adasında tatil yapıyor. Ritchie, önceki gün de kim olduğu merak uyandıran esmer bir genç kadınla denizde görüntülendi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
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KIZ ARKADAŞI MERAK KONUSU OLDU
Rocco Ritchie ile yanındaki kız arkadaşı, ne çevrelerindeki diğer insanlara ne de görüntülenme olasılığına aldırarak uzun uzun öpüştü. Sonra da gülüşüp şakalaşarak kumsala çıktılar. Rocco Ritchie son olarak Kim Turnbull ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Bir dönem her yerde el ele görüntülenen ikili, daha sonra yollarını ayırdı. Rocco Ritchie, Madonna'nın dört çocuğundan biri. Rocco'nun Lourdes adında bir ablası iye David ve Mercy adında kardeşleri bulunuyor.
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ANNE VE BABASININ İLİŞKİSİ OLAY OLDU
Rocco Ritchie'nin annesi Madonna ile babası Guy Ritchie'nin evliliği de boşanması da bir dönem basının manşetlerinde yer almıştı.
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ZORLU BOŞANMA
Boşanma sürecinde de yasalar önünde zorlu bir mücadele vermişlerdi. Çift, 2000 yılında İskoçya'da bir şatoda hayatlarını birleştirdi. Evlilikleri sekiz yıl sürdü.
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BOŞANMAYA DAİR İLGİNÇ AYRINTILAR
Madonna ile Guy Ritchie'nin boşanma nedeniyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Bunlardan biri de Madonna'nın günün yarısını spor yaparak geçirmesinin Ritchie'yi kızdırdığıydı. Bu alışkanlığı nedeniyle Madonna ile Guy Ritchie'nin evli bir çift gibi yaşayamadığı, kardeş gibi oldukları iddiaları ortaya atıldı.